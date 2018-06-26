|
В Минске подрались контролёр и пассажир: кадры с места происшествия
Новости Беларуси. Дошло до рукоприкладства. Контролер и пассажир подрались днем 27 июня на трамвайной остановке по улице «Народной», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Причина ссоры неизвестна, но на видео, снятом одним из пассажиров, женщина советует контролеру не кричать на ее ребенка. В «Минсктрансе» сообщили, что по поводу случившегося сейчас проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дошло до рукоприкладства. Контролер и пассажир подрались днем 27 июня на трамвайной остановке по улице «Народной», сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)