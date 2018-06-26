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Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском
Новости Беларуси. Мгновенная реакция и меткая стрельба. Международный турнир по компакт-спортингу среди силовых структур стартовал 27 июня под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За звание лучших стрелков боролись представители МВД, Минобороны, КГБ, МЧС, Следственного комитета, Госпогранкомитета и других ведомств. Впервые соревнования проходят в международном формате. Так, к примеру, составить конкуренцию нашим силовикам, приехали сотрудники полиции из Арабских Эмиратов.
Халифа Мухаммад Аль-Мури, руководитель делегации из ОАЭ:
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Компакт-спортинг – одна из самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы. Она очень схожа с классической охотой. Разница лишь в том, что стрелять нужно не по живым, а летящим мишеням. Как уверяют специалисты, этот вид спорта отлично вырабатывает быструю реакцию и аналитическое мышление.
Вадимир Синявский, участник соревнований:
Итоги турнира подведут 28 июня. Компакт-спортинг достаточно молодой вид спорта, однако, он уже включён в программу вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.
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Новости Беларуси. Мгновенная реакция и меткая стрельба. Международный турнир по компакт-спортингу среди силовых структур стартовал 27 июня под Минском, сообщили в...
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