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Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

27.06.2018 21:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мгновенная реакция и меткая стрельба. Международный турнир по компакт-спортингу среди силовых структур стартовал 27 июня под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

За звание лучших стрелков боролись представители МВД, Минобороны, КГБ, МЧС, Следственного комитета, Госпогранкомитета и других ведомств. Впервые соревнования проходят в международном формате. Так, к примеру, составить конкуренцию нашим силовикам, приехали сотрудники полиции из Арабских Эмиратов.

Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

Халифа Мухаммад Аль-Мури, руководитель делегации из ОАЭ:
Как только мы прибыли в минский аэропорт, мы осознали, что Беларусь это очень гостеприимная, дружественная страна. Это видно везде: начиная от улиц, отелей и особенно, что касается Министерства внутренних дел. А погода для стрельбы подходит идеально. В Эмиратах сейчас жарко, мы устали от жары, поэтому нам здесь очень комфортно. Так что, будем бороться за победу.

Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы приурочили это событие к Дню Независимости Республики Беларусь. Безусловно, несколько подняли его планку, сделали международным турниром. С радостью откликнулись на него представители иностранных силовых ведомств, некоторые, кто не смог представить команду, присутствуют здесь в качестве наблюдателей. Казахи, россияне, китайцы. Я думаю, что они, посмотрев на качество турнира, подготовят свои команды к следующему году. Думаю, желающих будет больше, чем возможности их принять.

Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

Компакт-спортинг – одна из самых зрелищных дисциплин стендовой стрельбы. Она очень схожа с классической охотой. Разница лишь в том, что стрелять нужно не по живым, а летящим мишеням. Как уверяют специалисты, этот вид спорта отлично вырабатывает быструю реакцию и аналитическое мышление.

Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

Вадимир Синявский, участник соревнований:
Это очень серьезный стимул для всех любителей стендовой стрельбы, такого упражнения как компакт-спортинг. Важно быть вовлеченным в этот вид спорта и развивать свои навыки и умения владения спортивным оружием.

Силовики проверили свою меткость. Международный турнир по компакт-спортингу стартовал под Минском

Итоги турнира подведут 28 июня. Компакт-спортинг достаточно молодой вид спорта, однако, он уже включён в программу вторых Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мгновенная реакция и меткая стрельба. Международный турнир по компакт-спортингу среди силовых структур стартовал 27 июня под Минском, сообщили в...
 
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