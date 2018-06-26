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Движение транспорта в районе стелы «Минск – город-герой» ограничат во время репетиций к параду до 2 июля
Новости Беларуси. На время репетиций театрализованного шествия «Мой родны кут» в рамках празднования Дня Независимости движение всех видов транспорта ограничат в районе стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение будет ограничено на проспекте Машерова от улицы Даумана до Победителей. Репетиции будут проходить до 2 июля в послеобеденные часы.
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Движение транспорта в районе стелы «Минск – город-герой» ограничат во время репетиций к параду до 2 июля
Новости Беларуси. На время репетиций театрализованного шествия «Мой родны кут» в рамках празднования Дня Независимости движение всех видов транспорта ограничат...
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