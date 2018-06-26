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Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

27.06.2018 20:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дворец Независимости продолжает открывать двери для посетителей. На этот раз экскурсия прошла для участников международного форума «Темп-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал профсоюзных активистов из двух десятков стран.

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Гостей впечатлила выставка произведений искусства во Дворце Независимости. Им также показали, в какой обстановке проходят политические переговоры с лидерами других государств.

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Участники экскурсии охотно делали сэлфи в креслах, которые обычно занимают политики и дипломаты. Большой интерес вызвали и подарки, которые дарят Президенту Беларуси его зарубежные коллеги, а также экспозиция с эксклюзивными фотографиями.

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Анна Красник, участник форума «Темп-2018» (Беларусь):
Посмотреть интересно на какие-то фрагменты из жизни Президента, которые ни разу не видела, наверное, это самое запоминающееся, хотя архитектурные моменты тоже очень красивые. Очень ковка нравится. Конечно, очень приятно, что теперь каждый белорус может все это увидеть собственными глазами. Это очень здорово.

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Умеда Иброгимова, участник форума «Темп-2018» (Таджикистан):
Люстра такая огромная, мне понравилось. Все понравилось: и мрамор, и гранит, все так впечатлило, что, наверное, это запомнится на всю жизнь. Хочется приходить сюда и приходить.

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Экскурсии по Дворцу Независимости – проект, который начался несколько лет назад. Это достаточно молодое административное здание, однако, уже вошедшее в мировую историю как место переговоров Нормандской четверки.

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»

 
 
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Новости Беларуси. Дворец Независимости продолжает открывать двери для посетителей. На этот раз экскурсия прошла для участников международного форума «Темп-2018»,...
 
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