|
Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»
Новости Беларуси. Дворец Независимости продолжает открывать двери для посетителей. На этот раз экскурсия прошла для участников международного форума «Темп-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал профсоюзных активистов из двух десятков стран.
Гостей впечатлила выставка произведений искусства во Дворце Независимости. Им также показали, в какой обстановке проходят политические переговоры с лидерами других государств.
Участники экскурсии охотно делали сэлфи в креслах, которые обычно занимают политики и дипломаты. Большой интерес вызвали и подарки, которые дарят Президенту Беларуси его зарубежные коллеги, а также экспозиция с эксклюзивными фотографиями.
Анна Красник, участник форума «Темп-2018» (Беларусь):
Умеда Иброгимова, участник форума «Темп-2018» (Таджикистан):
Экскурсии по Дворцу Независимости – проект, который начался несколько лет назад. Это достаточно молодое административное здание, однако, уже вошедшее в мировую историю как место переговоров Нормандской четверки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотреть на фрагменты из жизни Президента. Во Дворце Независимости прошла экскурсия для участников форума «Темп»
Новости Беларуси. Дворец Независимости продолжает открывать двери для посетителей. На этот раз экскурсия прошла для участников международного форума «Темп-2018»,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)