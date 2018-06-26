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Генеральная репетиция парада пройдёт 28 июня: колонна военной техники проедет по улицам Минска
Новости Беларуси. 28 июня в столице пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Движение механизированной колонны начнется в 18 часов с улицы Стариновской в Уручье по проспекту Независимости до стелы «Минск – город-герой». Автолюбителям и пассажирам общественного транспорта придется скорректировать свои планы.
По ходу движения колонны военной техники будут поэтапно перекрываться участки центральных магистралей. Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев также изменятся.
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Новости Беларуси. 28 июня в столице пройдет генеральная репетиция парада ко Дню Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Движение...
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