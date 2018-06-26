Праздничную иллюминацию в честь Дня Независимости включат в Минске 30 июня

Новости Беларуси. Светодиодные гирлянды с шарами и светящимися нитями разной длины и декоративные элементы на опорах оживят главные проспекты столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Включат иллюминацию с наступлением темноты около 22 часов. Работать она будет до полуночи. А вот в праздничную ночь время работы продлят на 3 часа.











