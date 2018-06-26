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«Самое главное – личный пример родителей». Сотрудники ГАИ провели акцию по профилактике ДТП с участием детей
Новости Беларуси. Безопасные каникулы: сотрудники ГАИ провели специальную акцию по профилактике ДТП с участием детей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Напомнить о фликерах в темное время суток, правилах езды на велосипедах и, главное, стать примером для своего ребенка сотрудники Госавтоинспекции просят родителей.
Особое внимание в летний период – дворам и детским площадкам. Проверили сотрудники и родителей-автомобилистов. Нарушителей не нашли. Кстати, с каждым годом количество аварий с участием детей снижается.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД:
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«Самое главное – личный пример родителей». Сотрудники ГАИ провели акцию по профилактике ДТП с участием детей
Новости Беларуси. Безопасные каникулы: сотрудники ГАИ провели специальную акцию по профилактике ДТП с участием детей, сообщили в программе «Столичные...
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