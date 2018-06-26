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«Повышать безопасность дорожного движения». МКАД могут сделать платной для грузовиков
Новости Беларуси. Инициатива повысит безопасность и поможет эффективному контролю дорожного трафика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За проезд по кольцевой предлагают ввести один тариф, а за въезд в город – более высокий.
Центральную часть города для грузовиков закроют – кроме машин со специальным разрешением. Кстати, коммунального транспорта нововведение не коснется.
Дмитрий Навой, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Плюс на проспекте Победителей, где запрещено движение грузовиков, сподвигло нас к тому, что необходимо все-таки начинать очень активно заниматься управлением грузовым движением в городе Минске и повышать безопасность дорожного движения.
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Новости Беларуси. Инициатива повысит безопасность и поможет эффективному контролю дорожного трафика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За...
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