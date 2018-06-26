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Профессионалы и патриоты: Лукашенко наградил 46 белорусов
27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Орден Почета получил трехкратный олимпийский чемпион, лучший борец вольного стиля ХХ века Александр Медведь. Несмотря на возраст, он продолжает участвовать в подготовке белорусских спортсменов. Награды вручили и тем, кто разрабатывал военную технику и спецтехнику, развивал здравоохранение, энергетику и науку.
В конце белорусский лидер пожелал всем крепкого здоровья, чтобы как можно дольше трудиться и передавать опыт молодым.
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Орден Почета, в частности, получил трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
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