Профессионалы и патриоты: Лукашенко наградил 46 белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил 46 белорусов, сообщает «МИР 24». Они куют спортивные победы, воспитывают будущее поколение, работают на благо страны. Церемония прошла во Дворце независимости.

Орден Почета получил трехкратный олимпийский чемпион, лучший борец вольного стиля ХХ века Александр Медведь. Несмотря на возраст, он продолжает участвовать в подготовке белорусских спортсменов. Награды вручили и тем, кто разрабатывал военную технику и спецтехнику, развивал здравоохранение, энергетику и науку.

«Именно такие люди, увлеченные делом, настоящие профессионалы и патриоты родины собрались в этом зале. Вы и есть самая надежная опора нашего государства. Будучи образцовыми специалистами, делаете намного больше, чем рассказывают о вас наградные листы. Являетесь самым красноречивым примером мастерства и личного успеха для всех, кто находится рядом с вами, а значит, меняете жизнь к лучшему», – сказал Лукашенко.

В конце белорусский лидер пожелал всем крепкого здоровья, чтобы как можно дольше трудиться и передавать опыт молодым.