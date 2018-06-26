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Лучше предупредить: строительство каркасного дома без ошибок

27.06.2018 21:15 — Разное | Tut.by  
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Строительство домов по каркасной технологии обладает массой достоинств. Возведение энергосберегающего, надёжного и удобного в эксплуатации жилища требует специальных знаний. Ошибки при строительстве каркасного дома, совершённые на любом этапе стройки, в будущем могут стоить очень дорого.

Просчёты на начальном этапе


Стремление любым путём сэкономить заставляет неопытных строителей начинать работу «на глазок». А возведенный каркасный дом под ключ без продуманного и грамотно составленного проекта оборачивается лишними расходами на исправление недочётов вплоть до капитального ремонта свежевозведённого строения.

Ошибки в расчётах


Если неправильно рассчитать сечение, установить слишком большое расстояние между балками и не учитывать возможные нагрузки, да ещё ошибиться в выборе крепёжного материала и соединений конструкций, дом простоит недолго. Нарушения в устройстве пароизоляции и водоотведения приводят к созданию некомфортных условий для жизни, появлению гнили, грибковых поражений и прочим неприятностям.

Скупой, как известно, платит дважды. Избыток использования пиломатериалов связан с выбором древесины для каркаса со слишком большим сечением. Не стоит копировать технологии, созданные более 100 лет назад в Канаде. Опытные строители при создании проектной документации учитывают современный уровень развития технологий и особенности новых материалов, используемых в процессе создания зданий.

Сложности при выборе пиломатериалов


Еще одной ошибкой при строительстве каркасного дома будет использование древесины естественной влажности. Естественная влажность – синоним термина «сырой». Для строительства нужна только сухая древесина с минимальным уровнем влажности. Неконтролируемая усушка приводит к деформации, растрескиванию бруса и разрушению крепежа. В конструкции неизбежно появятся щели и зазоры, нарушающие целостность водо-, паро- и теплоизоляционных материалов.

Защита от влаги


Защита деревянных элементов от влажности – обязательное требование технологии строительства. Избежать появления конденсата невозможно. Без антисептической защиты дерево будет активно увлажняться, гнить. Отказ от защитной обработки – нарушение, приводящее к быстрому разрушению построек.

Недочёты при сборке каркаса

Прочность будущего строения во многом зависит от надёжности «деревянного скелета»: разберем связанные с этим ошибки при строительстве каркасного дома.

Выбор крепежа


  • Используются только гвозди с оцинковкой и латунные саморезы с сечением не меньше 5 мм.
  • Для создания необходимой прочности используют только уголки из стали без перфорации.
  • Заглубление крепёжных элементов до половины толщины листового материала рассматривается как отсутствие соединения.

Несоблюдение этапов в ходе строительства


В процессе монтажа каркаса требуется строгое соблюдение последовательности выполнения этапов. Сначала делают перекрытие, настилают черновой пол, потом собирают стеновые панели и устанавливают их. Если поменять местами последовательность действий, то возникает необходимость врезки или подвешивания балок, что пагубно сказывается на надёжности строения.

В надёжном доме шаг балок перекрытий не превышает 30-40 см, а толщина плит для чернового пола – 16 мм. Брусья, работающие на изгиб, не устанавливают плашмя, только на ребро. Для повышения несущей способности листы перекрытий приклеивают к балкам, а обвязки брусьев делают жёсткими.

Как правильно готовить «слоёный пирог»?


Энергоэффективность и комфортность каркасного дома во многом связана с правильно устроенным «пирогом», то есть заполнением и обшивкой каркаса. Для правильной вентиляции важно пароизоляцию устанавливать со стороны наружных стен. Паропроницаемую мембрану устанавливают с внутренней стороны. Вентклапаны и окна, оснащённые механизмом микропроветривания, необходимы для правильного удаления влаги.

Исключив ошибки при строительстве каркасного дома, вы можете построить надёжный и тёплый дом. Заказать каркасный дом под ключ вы можете у компаний каталога TAM.BY.

 
 
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