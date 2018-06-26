Новорождённым малышам подарили вышиванки в Гомеле

По всей стране акции ко Дню Независимости уже проходят.

В Гомеле сегодня вслед за Минском дарили вышиванки тем, кто родился накануне праздника.

Два мальчика и четыре девочки – все они получили символичные распашонки ручной работы: белоснежные, с красными узорами на груди и рукавах. До третьего июля подарки с белорусским орнаментом привезут в каждый роддом региона.

А вот детей, которые появятся на свет в сам День Независимости, ждут особые подарки. Какие – организаторы держат в секрете. Медики, кстати, совсем не против таких церемоний – любые положительные эмоции, говорят, во благо и мамам, и малышам.