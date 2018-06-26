У “Спортивной панорамы” новый главный редактор





Владимир Пехтерев. Фото: Facebook

Владимиру Пехтереву 46 лет. Он окончил Суворовское училище в Минске и журфак Львовского высшего военно-политического училища. До назчения главредом “СП” работал в пресс-службах Государственного таможенного комитета и Белгоспищерома, а также в Министерстве информации. Увлекается фотографией и активно общается с друзьями на своих страничках в соцсетях.





“Спортивная панорама” — старейшее спортивное издание страны. До 1995 года издавалась под названием “Физкультурник Белоруссии”. Более десяти лет главредом издания был Виктор Рябинин. Однако год назад он покинул свой пост (обязанности главреда принял Виктор Изотов). Незадолго до этого журналисты сайта “Трибуна” уличили Рябинина в плагиате. Впрочем, официально его уход из газеты и расследование “Трибуны” не связывались, сообщает Еврорадио.





Экс-редактор без работы не остался. Если верить сайту Института повышения квалификации и переподготовки кадров при БГУФК, Виктор Рябинин работает там методистом в отделе науки и информационного обеспечения.



