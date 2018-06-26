ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лионеля Месси "назначили" играющим тренером

27.06.2018 20:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Месси, похоже, уже не только определяет состав, но и тактику на игру.


Фото: REUTERS
Аргентинцы на последних минутах вырвали победу у сборной Нигерии и вышли в плей-офф со второго места в группе. Решающий мяч на 86-й минуте забил аргентинский защитник Маркус Рохо, кстати, выступавший за московский «Спартак». Но гораздо интереснее самого второго гола оказалась сценка за 6 минут до этого, когда Лионель Месси подошел к кромке поля и стал о чем-то говорить с тренером Хорхе Самполи. Как вычислили по губам аргентинские журналисты, Самполи спрашивал у Месси - не пора ли выпускать Серхио Агуэро. Месси дал согласие, форвард «Манчестер Сити» появился на поле и аргентинцы вскоре забили гол, в котором, правда, Агуэро не участвовал.


Главный тренер Хорхе Самполи после матча был на седьмом небе. Но, похоже, даже не из-за результата, а из-за того, что Месси его простил.

- Когда Месси подошел ко мне и обнял - я был счастлив. Он знает, что я все время думаю об играх. У нас общая мечта, - сказал Самполи, которого после двух неудач в первых матчах чуть ли не отправили домой. Ходили слухи, что в команде состоялось собрание, на котором футболисты (читай Месси), высказали недоверие своему наставнику.

Но теперь Самполи продолжает путешествовать со своей командой по России. И слушается Месси, который, похоже, уже не только определяет состав, но и тактику на игру.

КСТАТИ

Первый гол аргентинцев в матче с Нигерией, который забил Месси, вошел в историю. Во-первых он стал 100-м на этом чемпионате. А во-вторых - Лионель стал первым игроком в мировом футболе, забивавшим на чемпионатах мира в трех разных десятилетиях своей жизни. Он забил на ЧМ-2006, когда ему было 18 лет, на ЧМ-2014 в 27 лет, и на ЧМ-2018 в 31 год.

Всего же на чемпионатах мира Месси забил 6 мячей.


 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Месси, похоже, уже не только определяет состав, но и тактику на игру.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бразилия и Сербия проводят решающий матч за плей-офф. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика