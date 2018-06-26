Видеофакт: вегетарианцы против мясоедов

информирует tut.by Владельцы ферм, ресторанов и лавок даже попросили защиты у правительства,tut.by

Вегетарианцы воюют против мясоедов во Франции: их акции протеста проходят по всему миру, в том числе и в Беларуси. Мы собрали яркие флешмобы в одном видео.