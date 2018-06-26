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Видеофакт: вегетарианцы против мясоедов
Вегетарианцы стали настоящей угрозой для французских мясников: активисты закидывают прилавки камнями, рисуют граффити и громят магазины.
Владельцы ферм, ресторанов и лавок даже попросили защиты у правительства,
Вегетарианцы воюют против мясоедов во Франции: их акции протеста проходят по всему миру, в том числе и в Беларуси. Мы собрали яркие флешмобы в одном видео.
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Вегетарианцы стали настоящей угрозой для французских мясников: активисты закидывают прилавки камнями, рисуют граффити и громят магазины.
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