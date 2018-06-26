Птица-дрон: власти Китая следят за гражданами с помощью голубей-роботов









Беспилотные летательные аппараты весят около 200 граммов и могут летать со скоростью до 40 километров в час в течение 30 минут. Голуби-дроны имеют размах крыльев около 50 сантиметров и имитируют полет настоящих птиц. Всего они способны воспроизводить примерно 90% движений животных. И даже были замечены в настоящих птичьих стаях, что затрудняет их обнаружение с помощью радаров.

Беспилотники оснащены камерами высокого разрешения, GPS-антеннами, системами управления полетом и спутниковой передачи данных.









Сообщается, что более 30 военных и правительственных учреждений уже развернули армию птиц-дронов, чтобы шпионить за населением. В частности, над Синьцзян-Уйгурским автономным районом, который рассматривается китайскими властями как очаг сепаратизма.



