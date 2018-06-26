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Болтон заявил, что США не признают присоединения Крыма к России

27.06.2018 20:45 — Разное | Интерфакс  
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Признание присоединения Крыма к России не соответствует позиции США, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Отвечая на вопрос о том, признает ли Вашингтон присоединение Крыма к России, Болтон сказал: "Это не является позицией США".

Пресс-конференция Болтона проходит в среду вечером в центральном офисе "Интерфакса".

Ранее американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент Дональд рамп заявил другим мировым лидерам в ходе саммита G7 в Канаде, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией.

 
 
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Признание присоединения Крыма к России не соответствует позиции США, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Отвечая на вопрос о том,...
 
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