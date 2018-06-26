Трамп на встрече с Путиным поднимет все острые вопросы, существующие между РФ и США - Болтон

Президент США Дональд Трамп на встрече со своим российским коллегой поднимет все острые вопросы, существующие в отношениях между двумя странами, в частности ситуацию с Крымом, расследование катастрофы малазийского "Боинга", возможное вмешательство РФ в американские выборы и обстановку в Сирии.

"Я думаю, да, все эти вопросы будут подняты", - сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Так он ответил журналисту, который поинтересовался у него, почему Д.Трамп считает возможной свою встречу с В.Путиным в настоящее время, несмотря на то, что "Россия в последнее время ничего не сделала" по вышеуказанным вопросам.