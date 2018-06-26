В Бразилии посмеялись над вылетом сборной Германии из ЧМ-2018

Телеканал FOX Sports Brasil высмеял сборную Германии, после того как немецкая национальная команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира-2018, заняв в группе «F» последнее место.

Напомним, на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии немецкая сборная разгромила хозяев турнира в полуфинале со счетом 7:1, после чего завоевала Кубок мира, одолев в финальном матче Аргентину.

«Ahahahhahahahahahahahaha…» — говорится в сообщении телеканала на странице в «Твиттере» .