Арина Соболенко одержала верх над 15-й ракеткой мира на турнире в Истборне

Арина Соболенко продолжает выступление на турнире категории WTA в британском Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в трех партиях оказалась сильнее 15-й ракетки мира Элизы Мертенс.

Первая партия осталась за Ариной – 7:5, а вот вторая не удалась вовсе – 2:6.

В решающем третьем сете ситуация напоминала настоящие качели. Теннисистки доигрались до тай-брейка, где удача была на стороне Соболенко.

В 1/4-й спортсменка сыграет с победительницей пары Стрыцова – Плишкова.