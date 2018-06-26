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Арина Соболенко одержала верх над 15-й ракеткой мира на турнире в Истборне
Арина Соболенко продолжает выступление на турнире категории WTA в британском Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в трех партиях оказалась сильнее 15-й ракетки мира Элизы Мертенс.
Первая партия осталась за Ариной – 7:5, а вот вторая не удалась вовсе – 2:6.
В решающем третьем сете ситуация напоминала настоящие качели. Теннисистки доигрались до тай-брейка, где удача была на стороне Соболенко.
В 1/4-й спортсменка сыграет с победительницей пары Стрыцова – Плишкова.
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Арина Соболенко продолжает выступление на турнире категории WTA в британском Истборне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска в трех партиях оказалась сильнее...
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