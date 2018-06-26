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Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

27.06.2018 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В столице внесут изменения в правила благоустройства и содержания территорий. В списке задач – озеленение и капремонт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Должны следить за внешним обликом своих домов и собственники. А несанкционированная реклама на столбах также будет под запретом.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Правила благоустройства и содержания городских территорий депутаты приняли еще два года назад. А недавно внесли поправки. Теперь забыть о разваленном заборе и неокрашенном фасаде не получится. За несоответствующий общему пейзажу города вид частного дома или арендного помещения – штраф.

Несладко придется также распространителям рекламы и объявлений на столбах, остановках и подъездах.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Марина Малаева, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Будут выявляться и рекламодатели, которые указаны на объявлениях, и те, кто расклеивает.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Олег Аврутин, депутат Минского городского Совета депутатов:
Ваша задача все-таки не штраф с человека получить, а добиться, чтобы человек на том участке земли, где он живет, действительно содержал свое домовладение в порядке.

Новые правила коснутся и владельцев домашних питомцев. Дабы территория оставалась ухоженной, хозяева будут обязаны убирать за своими животными. Такая практика уже давно существует в Европе и успела стать хорошей привычкой собачников.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Юлия Стриго, СТВ:
Чистота и порядок – дело общее. На благоустройство дворов минчане собрали более полумиллиона рублей. Впрочем, жильцы помогают не только деньгами. Они сажают цветы, ремонтируют детские площадки и элементарно следят за чистотой в подъездах.

Не ждать, пока сделают за тебя. С такой установкой Андрей Иванович Колядко подходит к любому делу. Вот и за красоту в собственном дворе взялся одним и первых.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Трехсортовой виноградник и клумбы с яркими цветами – дело именно его рук. Такая красота пришлась по вкусу соседям. Благодарными остались и коммунальные службы. Ведь за всем не уследишь, а такая помощь жильцов – очень кстати.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Андрей Колядко:
Я занимаюсь клумбами, а бабульки сидят на лавочка. Проходит год. Все говорят: «Ай, красиво!» На следующий год один кусочек разделали, второй… Только примером такие вещи пробиваются.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Роман Мамедов, заместитель директора по благоустройству и техническому надзору за текущим ремонтом КУП «ЖКХ Первомайского района»:
Много проблем еще у нас осталось по Первомайскому району. Все работы выполняются. Сейчас мы на дворовой территории пр. Независимости, 80 жилого дома делаем капитальный ремонт с разработкой ПСД. То есть там полностью будет устройство новых детских и спортивных площадок, переукладка тротуарной плитки.

Убрать за собакой, запретить расклейку объявлений и привести в порядок дом. В Минске внесли изменения в правила благоустройства территорий

Тему благоустройства, в частности озеленения, вынесли и на общественное обсуждение. Для каждого района есть схема. На ней отмечены уже существующие скверы и парки, а также границы зон, которые планируют озеленить и запретить на них застройку. Минчане могут ознакомиться с проектами на сайте администраций и при этом внести свои предложения и замечания.

 
 
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Новости Беларуси. В столице внесут изменения в правила благоустройства и содержания территорий. В списке задач – озеленение и капремонт, сообщили в программе...
 
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