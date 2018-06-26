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Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту
Новости Беларуси. Пешеходный мост в Полоцке через реку Полоту признали аварийным и закрыли для пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но это не остановило людей. Кто-то проделал дыры в заграждениях и снова открыл короткий путь от микрорайона Аэродром до центра города. Люди идут по сгнившим доскам, невзирая на то, что мост находится в десятке метров от земли.
Пешеходный мост у стен Софийского собора. Излюбленное место горожан и туристов. В день по нему проходят несколько сотен человек. Несмотря на то, что две недели назад мост признали аварийным и закрыли на реконструкцию.
Павел Пугачёв, электрогазосварщик ЖКХ Полоцка:
Анастасия Бут, СТВ:
Эти 100 метров, а именно такой длины мост, преодолевают как полосу препятствий. А в качестве победного трофея получают лишних 45 минут. Из микрорайона Аэропорт к Софийскому собору напрямик – всего четверть часа.
Евгения Баханькова, житель Новополоцка:
Алексей Куксо, житель Верхнедвинска:
Игорь Хаткевич, житель Полоцка:
Запрещающие таблички у моста восстанавливают в третий раз. А проход заваривают металлическими полосами. Отломают их или нет до начала реконструкции – большой вопрос.
Андрей Шавлюга, главный инженер ЖКХ Полоцка:
Реконструкция обойдется бюджету города минимум в 4 тысячи рублей. Завершить ремонт обещают до конца июля. А пока, желающим сократить путь более или менее безопасно, приходится переходить реку Полоту вброд.
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Новости Беларуси. Пешеходный мост в Полоцке через реку Полоту признали аварийным и закрыли для пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не...
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