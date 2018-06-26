ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 27.06.2018

27.06.2018 21:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг, который позволит размещать облигации на финансовом рынке Поднебесной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 27.06.2018

Соглашение с рейтинговым агентством подписано ранее в июне. В июле его представители посетят нашу страну, после чего будет присвоение рейтинга, а потом пройдёт процедура получения разрешения регулятором. Ожидается, что Беларусь выйдет на китайский финансовый рынок с государственными облигациями в конце 2018 – начале 2019 года. Ранее сообщалось, что таким образом планируется занять до полумиллиарда долларов.

В ПОМОЩЬ АГРОБИЗНЕСУ

Новости экономики за 27.06.2018

Валютные кредиты для сельскохозяйственного бизнеса стали доступнее. Постановлением правительства существенно снижены проценты по займам в российских рублях, долларах и евро. Таким образом, продолжается реализация государственной программы развития сельского хозяйства. Предприятия, занимающиеся агропромышленным производством, могут рассчитывать на льготные кредиты, как в национальной, так и в иностранной валюте.

Читайте также:
В закон «О защите прав потребителей» внесены изменения
В Беларуси снижена ставка рефинансирования до 10% годовых
Средняя зарплата белорусов выросла почти на 23 рубля

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает до конца лета получить китайский кредитный рейтинг, который позволит размещать облигации на финансовом рынке...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Будут начинаться новые объекты». Финансирование инвестпрограммы Минска увеличили на 43 млн рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика