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«Будут начинаться новые объекты». Финансирование инвестпрограммы Минска увеличили на 43 млн рублей

27.06.2018 21:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на 43 миллиона белорусских рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение утвердили депутаты Мингорсовета на внеочередной сессии.

«Будут начинаться новые объекты». Финансирование инвестпрограммы Минска увеличили на 43 млн рублей

Финансирование уже строящихся объектов продолжится, предусмотрены средства на возведение новых зданий – школ, детских садов и больниц.

«Будут начинаться новые объекты». Финансирование инвестпрограммы Минска увеличили на 43 млн рублей

Александр Набздоров, депутат Минского городского Совета депутатов:
Будут начинаться новые объекты. В частности, выделяются деньги на проектирование и разработку проектно-сметной документации.

В районе улицы Алибегова появился новый небольшой микрорайончик (кстати, по-моему, по 27-му избирательному округу). Уже порядка 15 домов многоэтажных выросло. Наступает необходимость построить второй детский сад. Поэтому однозначно деньги уже утверждены в проекте, и они будут выделены на проектирование.

В преддверии II Европейских игр дополнительно выделят деньги на реконструкцию дорожно-уличной сети, чтобы обеспечить комфортную доставку гостей и участников. В эксплуатацию введут развязку на проспекте Дзержинского, в этом же районе проведут масштабное благоустройство.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Объем финансирования инвестпрограммы Минска увеличен на 43 миллиона белорусских рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
 
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