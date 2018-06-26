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За гранью. В Беларуси выросло число тех, кто живет на 100 рублей в месяц и меньшую сумму

27.06.2018 22:04 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters
В Беларуси, по официальной статистике, сокращается число людей, которые живут за чертой бедности — они ежемесячно располагают суммой меньше бюджета прожиточного минимума (203,4 рубля в первом квартале этого года). При этом выросло число тех, кто располагает половиной этой суммы и меньше.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе больше всего людей, которые живут на половину БПМ (101,7 рубля) и меньше.

На конец марта в Беларуси проживало 9 миллионов 484,3 тысячи человек. За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения, или около 531 тысячи человек. Годом ранее — 5,8%, или около 551 тысячи человек.

И если в целом число бедняков за год сократилось, то число тех, кто ежемесячно располагает суммой в половину БПМ и меньше, увеличилось: с 0,2%, или около 19 тысяч человек, в первом квартале прошлого года до 0,3%, или около 28,5 тысячи человек, в нынешнем году.

Тех, кто живет на половину БПМ и меньше, по официальной статистике, нет в Минске и двух областях — Гродненской и Брестской. Больше же всего тех, кто ежемесячно располагает такой небольшой суммой, проживает в Гомельской — 1,1% населения, или почти 15,6 тысячи человек, а также в Могилевской — 0,4%, или 6,3 тысячи человек.

Напомним, в Беларуси за чертой бедности в первом квартале находилось 5,9% населения. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая вырос на 3,6% и составил 206,58 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом уровень малообеспеченности в Беларуси не изменился.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. В их числе — Шарковщинский, Миорский и Браславский районы.


Справка.

Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

 
Теги: Минск
 
 
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За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения, или около 531 тысячи человек.
 
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