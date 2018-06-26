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Пандемия, что ли? Чиновники Департамента по энергоэффективности задержаны за взятки

27.06.2018 21:57 — Разное | UDF  
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Оперативники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси раскрыли коррупционную схему, организованную должностными лицами Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МВД, по информации 10-го управления ГУБОПиК, с 2014 по 2018 год двое сотрудников Департамента систематически брали незаконное вознаграждение за благоприятное решение вопросов, связанных с утверждением норм расхода топливно-энергетических ресурсов и выдачей заключений по энергоаудиту, от представителей коммерческих организаций. К слову, руководитель одной из них ранее работал в структурном подразделении Департамента. Разовые «платежи» составляли от 100 до 4000 рублей.

Так, 22 июня при получении очередной части взятки борцы с оргпреступностью с поличным задержали первого заместителя директора Департамента и начальника отдела этого же ведомства. В отношении них Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки). Действия передававшего деньги представителя субъекта хозяйствования квалифицированы по ч. 1 ст. 431 УК Беларуси (дача взятки). Все трое заключены под стражу.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностях лиц.

 
 
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В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
 
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Вороновская газета
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