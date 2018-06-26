|
Пандемия, что ли? Чиновники Департамента по энергоэффективности задержаны за взятки
Иллюстративное фото
Как сообщили
Так, 22 июня при получении очередной части взятки борцы с оргпреступностью с поличным задержали первого заместителя директора Департамента и начальника отдела этого же ведомства. В отношении них Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 430 УК Беларуси (получение взятки). Действия передававшего деньги представителя субъекта хозяйствования квалифицированы по ч. 1 ст. 431 УК Беларуси (дача взятки). Все трое заключены под стражу.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности указанных должностях лиц.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и следственные мероприятия.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)