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Йоахим Лев: Германия не заслужила выхода в плей-офф
Йоахим Лев
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после вылета своей команды с чемпионата мира-2018 отметил, что сборная не заслуживала плей-офф. Немцы проиграли команде Кореи (0:2) в решающем матче групповой стадии турнира.
- Сейчас тяжело сказать. Мы разочарованы. Мы выбиты из турнира, и разочарование огромное. Нам надо поздравить соперников. На этом турнире мы не заслужили второго чемпионства. Мы не заслужили титула и плей-офф. Мы хотели победить, но не было возможности повести в счете. После 70-й минуты мы поняли, что шведы ведут и нам стало не хватать легкости. Пропал класс и динамика. Мы заслужили вылета, — приводит слова тренера
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Главный тренер сборной Германии прокомментировал поражение от Южной Кореи.
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