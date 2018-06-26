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Таможенники и пограничники получат дополнительное финансирование

27.06.2018 21:34 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 256, которым вносятся изменения в указ от 2 июня 2009 года № 278 "Об условиях дополнительного финансирования таможенных органов и органов пограничной службы", сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

"Документом установлен новый порядок дополнительного финансирования таможенных органов из прибыли РУП "Белтаможсервис" на целевые нужды, а именно для строительства и реконструкции пунктов пропуска, материально-технического обеспечения, а также софинансирования программ международной технической помощи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что принятие указа позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет в части финансирования строительства объектов таможенной инфраструктуры, до начала II Европейских игр завершить реконструкцию пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" (на латвийском и украинском направлениях), а также обеспечить привлечение около 15 млн. евро иностранных инвестиций.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 256, которым вносятся изменения в указ от 2 июня 2009 года № 278 "Об условиях дополнительного финансирования...
 
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