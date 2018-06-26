В Великобритании жалуются на серьезный дефицит пива во время ЧМ по футболу

Одна из крупнейших пивных сетей в Великобритании Ei Group заявила о дефиците ряда сортов пива из-за снижения производства углекислого газа в стране, сообщает в среду телерадиокорпорация Би-би-си.

По данным Би-би-си, причиной подобной ситуации стало временное закрытие на техобслуживание нескольких заводов по производству углекислого газа в Великобритании и некоторых других странах Европы.

В настоящий момент в Великобритании наблюдается нехватка напитков таких популярных марок, как John Smith's и Strongbow, которые являются дочерними компаниями Heineken.

"Мы в курсе проблем, которые привели к нехватке углекислого газа, и взаимодействуем с нашими поставщиками, чтобы свести к минимуму перебои (в поставках пива - ИФ) для наших покупателей и хозяев баров", - приводит Би-би-си слова представителя сети Ei Group.

Дефицит пива наблюдается в преддверии матча Англии и Бельгии в четверг, а также на фоне сильной жары, которая может продолжиться до конца недели.

При этом на прошлой неделе представитель компании Heineken заявил, что пивоварни "работают на полную мощность - 24 часа в сутки и семь дней в неделю, чтобы доставить потребителям пиво как можно скорее".

Углекислый газ широко используется в пищевой промышленности - как для изготовления пива, иных пивных напитков и сидра, так и для упаковки продуктов.