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Беларусь и Китай установили взаимный безвизовый режим

27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и КНР установили взаимный безвизовый режим. Соответствующее соглашение Беларусь ратифицировала в Минске

Теперь гражданам Китая при въезде в Беларусь на срок до 30 дней не требуется виза. При этом общий срок безвизового пребывания в стране не должен превышать 90 дней в году. Это касается как частных поездок, так и командировок. При этом, если иностранец хочет учиться или работать в стране, ему по-прежнему нужно будет получать специальную визу. 

В течение двух недель ратифицировать соглашение должна и китайская сторона.

«Подписание такого соглашения будет способствовать не только наращиванию туристических потоков между Беларусью и Китаем, но и развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества, спортивного взаимодействия», – подчеркнул председатель постоянной комиссии палаты представителей Нацсобрания РБ по международным делам Валерий Воронецкий.

Отметим, что ранее в Беларуси действовал безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могли на пять дней въехать в страну.



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Теги: Минск
 
 
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Теперь гражданам Китая при въезде в Беларусь на срок до 30 дней не требуется виза, как и белорусам, которые захотят посетить Поднебесную.
 
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