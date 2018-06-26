Беларусь и Китай установили взаимный безвизовый режим

Беларусь и КНР установили взаимный безвизовый режим . Соответствующее соглашение Беларусь ратифицировала в Минске.

Теперь гражданам Китая при въезде в Беларусь на срок до 30 дней не требуется виза. При этом общий срок безвизового пребывания в стране не должен превышать 90 дней в году. Это касается как частных поездок , так и командировок. При этом, если иностранец хочет учиться или работать в стране, ему по-прежнему нужно будет получать специальную визу.

В течение двух недель ратифицировать соглашение должна и китайская сторона.

«Подписание такого соглашения будет способствовать не только наращиванию туристических потоков между Беларусью и Китаем, но и развитию торгово-экономического и культурного сотрудничества, спортивного взаимодействия», – подчеркнул председатель постоянной комиссии палаты представителей Нацсобрания РБ по международным делам Валерий Воронецкий.

Отметим, что ранее в Беларуси действовал безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могли на пять дней въехать в страну.