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Беларусь и Китай установили взаимный безвизовый режим
27.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь и КНР
Теперь гражданам Китая при въезде в Беларусь на срок до 30 дней не требуется виза. При этом общий срок безвизового пребывания в стране не должен превышать 90 дней в году. Это касается
В течение двух недель ратифицировать соглашение должна и китайская сторона.
Отметим, что ранее в Беларуси действовал безвизовый режим для организованных туристических групп из Китая, также китайские граждане при наличии шенгенских виз могли на пять дней въехать в страну.
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Теперь гражданам Китая при въезде в Беларусь на срок до 30 дней не требуется виза, как и белорусам, которые захотят посетить Поднебесную.
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