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Швейцария и Коста-Рика сыграли вничью в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2018 по футболу

27.06.2018 23:34 — Разное | Tut.by  
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Команды Швейцарии и Коста-Рики 27 июня в Нижнем Новгороде порадовали публику результативным поединком и завершили вничью матч 3-го тура групповой стадии чемионата мира по футболу. Швейцарцам этого хватило, чтобы оформить пропуск в плей-офф.

Швейцария — Коста-Рика — 2:2

27 июня. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Судья: Клеман Турпен (Франция).

Швейцария: Зоммер — Лихтштайнер (капитан), Шер, Аканджи, Рикардо Родригес — Джака, Бехрами (Закария, 60) — Шакири (Ланг, 81), Джемаили, Эмболо — Гавранович (Дрмич, 69).

Коста-Рика: Кейлор Навас — Гамбоа (Смит, 90+3), Акоста, Гонсалес, Уостон, Овьедо — Колиндрес (Уоллас, 81), Борхес, Гусман (Асофейфа, 90+1), Руис (капитан) — Кемпбелл.

Голы: 1:0 — Джемаили (31, пас — Эмболо), 1:1 — Уостон (56, пас — Кемпбелл), 2:1 — Дрмич (88, пас — Закария), 2:2 — Зоммер (90+3, в свои ворота, после исполнения пенальти Руисом).

Руис (Коста-Рика) не реализовал пенальти (перекладина, 90+3).

Предупреждения: Гамбоа (11), Кемпбелл (29), Лихтштайнер (37), Шер (83), Уостон (89).

Удары: 12−14.

Удары в створ ворот: 3−6.

Удары в каркас ворот: 1−2.

Владение мячом: 60%-40%.

Сборной Коста-Рики, потерпевшей поражения в двух предыдущих матчах, терять было нечего. Поэтому в своей заключительной встрече дружина из Центральной Америки играла смело и раскрепощенно. Уже в начале поединка соперника спасали то штанга, то перекладина, то голкипер Янн Зоммер.

Швейцарцы же поначалу осторожничали. И тем не менее, именно они открыли счет. На 31-й минуте Блерим Джемаили из пределов вратарской вогнал мяч в сетку после скидки Бреля Эмболо — 1:0.

На 57-й минуте свой первый гол на нынешнем мундиале забили-таки и швейцарцы. После подачи углового выше всех выпрыгнул Кендал Уостон и головой переправил мяч в сетку — 1:1.

Команды не собирались успокаиваться и продолжили обмен острыми атаками. 

Богатой на события выдалась концовка матча. Сначала швейцарцы подловили костариканцев на ошибке в атаке, организовали стремительный ответ и размашистыми передачами покромсали неприятельскую оборону. В итоге вышедшему на замену Йосипу Дрмичу никто не мешал расстреливать оставленного на растерзание голкипера Кейлора Наваса.

Но уже в ближайшей атаке костариканцы едва не отыгрались. Рефери из Франции Клемен Турпен отреагировал на падение Брайана Руиса в швейцарской штрафной назначением пенальти. Однако после видеопросмотра момента выяснилось, что прежде чем получить по ногам, костариканец залез в офсайд, и 11-меровый отменили.

Но счет недолго оставался прежним. Сборная Коста-Рики явно не хотела увозить три поражения, и очередной забег к швейцарским воротам все же завершился назначением пенальти. Хотя показалось, что фол был все же не в штрафной площади, а совсем рядом с ней. Но рефери был неумолим.


Фото: Reuters

В итоге второй мяч побывал в воротах Швейцарии, хотя сделал это очень неохотно. После удара Брайана Руиса с 11-метровой отметки мяч сначала угодил в перекладину, потом — в спину голкипера Янна Зоммера и лишь затем отскочил в сетку — 2:2.

Волки оказались довольны — сборной Швейцарии ничейного исхода хватило, чтобы выйти в плей-офф. Не в обиде и овцы — Коста-Рика заработала первое очко на мундиале и разнулила графу «забитые мячи», поразив неприятельские ворота даже дважды.

Ну а другим делегатом в плей-офф от группы «E» наряду со швейцарцами стала Бразилия, одолевшая сегодня Сербию.

Соперником Швейцарии в 1/8 финала 3 июля в Санкт-Петербурге станет Швеция, а Бразилия 2 июля в Самаре сразится с Мексикой.

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Команды Швейцарии и Коста-Рики 27 июня в Нижнем Новгороде порадовали публику результативным поединком и завершили вничью матч 3-го тура групповой стадии чемпионата...
 
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