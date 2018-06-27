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Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

27.06.2018 23:17 — Разное | Партизан  
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Сборная Бразилии, уверенно обыграв команду Сербии со счетом 2:0, вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Сербов в этой игре устраивала только победа. В начале встречи они пошли вперед, но не реализовали свои моменты. Бразильцы же забили после выхода Паулиньо один на один со Стойковичем на 36-й минуте, пишет tut.by

Сербы продолжали атаковать, дважды отличиться мог Митрович, но после гола Тиаго Силвы в середине второго тайма они поняли, что теряют все шансы на выход в плей-офф.

Игру команды завершали в спокойном темпе, дав выйти на замену ряду футболистов, не появлявшихся до этого на поле.


Эта победа позволила Бразилии занять первое место в группе. В 1/8 финала они сыграют против Мексики.

Единственным негативным моментом для пентакампеонов стала полученная в начале матча травма Марсело.


 
 
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Сборная Бразилии, уверенно обыграв команду Сербии со счетом 2:0, вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.
 
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