Бразилия вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

пишет tut.by Сербов в этой игре устраивала только победа. В начале встречи они пошли вперед, но не реализовали свои моменты. Бразильцы же забили после выхода Паулиньо один на один со Стойковичем на 36-й минуте,tut.by





Сербы продолжали атаковать, дважды отличиться мог Митрович, но после гола Тиаго Силвы в середине второго тайма они поняли, что теряют все шансы на выход в плей-офф.





Игру команды завершали в спокойном темпе, дав выйти на замену ряду футболистов, не появлявшихся до этого на поле.









Эта победа позволила Бразилии занять первое место в группе. В 1/8 финала они сыграют против Мексики.





Единственным негативным моментом для пентакампеонов стала полученная в начале матча травма Марсело.



