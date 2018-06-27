Дмитриев ответил журналистке, которая предложила белорусам слезть с шеи России



Андрей Дмитриев

пугает белорусов

"Вещи лежат на поверхности". Макей прокомментировал слова Лукашенко о вхождении в состав другого государства

Анастасия Миронова, фото ВКонтакте

Журналистка «Новой газеты», которая назвала белорусский язык ненужным, также высказалась о нашей стране в соцсетиПолитикответил Мироновой в«Недавно, в кулуарах международного мероприятия, обсуждая политику Трампа, мой собеседник сказал: «Все большие страны действуют, как бандиты, а малые, как проститутки».Резковато, но по сути именно это происходит в большой политике сейчас. Некоторые большие страны почему-то решили, что следовать правилам приличия и подписанным соглашениям — это теперь не обязанность, а их добрая воля, которую они, словно шубу с царского плеча, могут кинуть в дар на пол, а могут и забрать.Анастасия ставит нам в укор «переупакованные креветки». А в чем, собственно, проблема? Есть спрос, есть предложение. Вы ж за рынок?Мы уже давно говорим, давайте без этих соплей по союзу строить нормальные двусторонние добрососедские отношения. Только, стоит это произнести, как прилетают соколы ясные со всех сторон. Во-первых, те, кто кормится с союзного бюджета.Во-вторых, «филы» всех мастей. И начинают доказывать, что если разделить нас, то рухнет что-то святое и вечное. Понятное дело, что в первую очередь они о своем семейном бюджете.И, последним выстрелом, сразу угрожают высокими ценами на нефть, газ и закрытием рынка. То есть, что делают? Правильно, торгуют своей шубой.Анастасия, заверяю вас, мы, беларусы, отлично относимся я к русским и с удовольствием будем торговать с Россией, что бы вы у нас ни покупали, ездить к вам в гости (хотя, лучше вы к нам) и шею вашу оставим в покое.Только тогда уж и вы перестаньте ходить вокруг нашей, то с удавкой, то с топором».