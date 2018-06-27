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Дмитриев ответил журналистке, которая предложила белорусам слезть с шеи России
Андрей Дмитриев
Журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова, которая назвала белорусский язык ненужным, также высказалась о нашей стране в соцсети
«Лукашенко
Вы нас, товарищ Лукашенко, не пугайте, бога ради, мы уже давно пуганные. Россияне устали кормить десятки миллионов нищих друзей и соседей. Все эти южные осетии, абхазии, бывшие советские страны с прощенным долгами и новыми траншами, Венесуэла, Куба, КНДР, Гондурас. Я хочу, чтобы вас с шеи нашей наконец сбросили.
Белорусы, думаю, все как один, кроме нескольких десятков любителей мовы, будут рады сесть нам на шею. А вот россиянам вы все уже осточертели. И Белоруссия с ее перепакованным европейскими креветками и вечным шантажом осточертела. Право слово, хватит!» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. «С»).
Анастасия Миронова, фото ВКонтакте
Политик Андрей Дмитриев ответил Мироновой в
«Недавно, в кулуарах международного мероприятия, обсуждая политику Трампа, мой собеседник сказал: «Все большие страны действуют, как бандиты, а малые, как проститутки».
Резковато, но по сути именно это происходит в большой политике сейчас. Некоторые большие страны почему-то решили, что следовать правилам приличия и подписанным соглашениям — это теперь не обязанность, а их добрая воля, которую они, словно шубу с царского плеча, могут кинуть в дар на пол, а могут и забрать.
Анастасия ставит нам в укор «переупакованные креветки». А в чем, собственно, проблема? Есть спрос, есть предложение. Вы ж за рынок?
Мы уже давно говорим, давайте без этих соплей по союзу строить нормальные двусторонние добрососедские отношения. Только, стоит это произнести, как прилетают соколы ясные со всех сторон. Во-первых, те, кто кормится с союзного бюджета.
Во-вторых, «филы» всех мастей. И начинают доказывать, что если разделить нас, то рухнет что-то святое и вечное. Понятное дело, что в первую очередь они о своем семейном бюджете.
И, последним выстрелом, сразу угрожают высокими ценами на нефть, газ и закрытием рынка. То есть, что делают? Правильно, торгуют своей шубой.
Анастасия, заверяю вас, мы, беларусы, отлично относимся я к русским и с удовольствием будем торговать с Россией, что бы вы у нас ни покупали, ездить к вам в гости (хотя, лучше вы к нам) и шею вашу оставим в покое.
Только тогда уж и вы перестаньте ходить вокруг нашей, то с удавкой, то с топором».
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Лидер "Говори правду" объяснил, почему не видит проблемы в "переупакованных креветках".
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