ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитриев ответил журналистке, которая предложила белорусам слезть с шеи России

27.06.2018 22:24 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Андрей Дмитриев
Лидер «Говори правду» объяснил, почему не видит проблемы в «переупакованных креветках».

Журналистка «Новой газеты» Анастасия Миронова, которая назвала белорусский язык ненужным, также высказалась о нашей стране в соцсети ВКонтакте:

Лукашенко посоветовали, что делать, чтобы не было «не дай Бог, развяжут ещё войну, как в Украине»

«Лукашенко пугает белорусов: страна «будет вынуждена войти в состав какого-нибудь другого государства», если не сможет показать экономический рост.

Вы нас, товарищ Лукашенко, не пугайте, бога ради, мы уже давно пуганные. Россияне устали кормить десятки миллионов нищих друзей и соседей. Все эти южные осетии, абхазии, бывшие советские страны с прощенным долгами и новыми траншами, Венесуэла, Куба, КНДР, Гондурас. Я хочу, чтобы вас с шеи нашей наконец сбросили.

"Вещи лежат на поверхности". Макей прокомментировал слова Лукашенко о вхождении в состав другого государства

Белорусы, думаю, все как один, кроме нескольких десятков любителей мовы, будут рады сесть нам на шею. А вот россиянам вы все уже осточертели. И Белоруссия с ее перепакованным европейскими креветками и вечным шантажом осточертела. Право слово, хватит!» (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. «С»).

Дмитриев ответил журналистке, которая предложила белорусам слезть с шеи России

Анастасия Миронова, фото ВКонтакте

Политик Андрей Дмитриев ответил Мироновой в Фейсбуке:

«Недавно, в кулуарах международного мероприятия, обсуждая политику Трампа, мой собеседник сказал: «Все большие страны действуют, как бандиты, а малые, как проститутки».

"Слова Лукашенко о потере независимости – бальзам на сердце Путина"

Резковато, но по сути именно это происходит в большой политике сейчас. Некоторые большие страны почему-то решили, что следовать правилам приличия и подписанным соглашениям — это теперь не обязанность, а их добрая воля, которую они, словно шубу с царского плеча, могут кинуть в дар на пол, а могут и забрать.

Анастасия ставит нам в укор «переупакованные креветки». А в чем, собственно, проблема? Есть спрос, есть предложение. Вы ж за рынок?

Мы уже давно говорим, давайте без этих соплей по союзу строить нормальные двусторонние добрососедские отношения. Только, стоит это произнести, как прилетают соколы ясные со всех сторон. Во-первых, те, кто кормится с союзного бюджета.

Во-вторых, «филы» всех мастей. И начинают доказывать, что если разделить нас, то рухнет что-то святое и вечное. Понятное дело, что в первую очередь они о своем семейном бюджете.

«Провалимся — надо будет или в состав какого-либо государства идти, или развяжут войну, как в Украине». Цитаты недели (18-24 июня)

И, последним выстрелом, сразу угрожают высокими ценами на нефть, газ и закрытием рынка. То есть, что делают? Правильно, торгуют своей шубой.

Анастасия, заверяю вас, мы, беларусы, отлично относимся я к русским и с удовольствием будем торговать с Россией, что бы вы у нас ни покупали, ездить к вам в гости (хотя, лучше вы к нам) и шею вашу оставим в покое.

Только тогда уж и вы перестаньте ходить вокруг нашей, то с удавкой, то с топором».

Алексиевич ответила на слова Лукашенко

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер "Говори правду" объяснил, почему не видит проблемы в "переупакованных креветках".
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитрий Шепелев рассказал о прибавлении в семье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика