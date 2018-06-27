Изобретена зубная щётка, которая чисти все зубы одновременно

Изобретатели представили первую в мире зубную щётку, чистящую все зубы одновременно. С этой задачей она справляется всего за 30 секунд.

Щётка имеет форму боксёрской капы и охватывает сразу все зубы. Она сделана из пластика, на котором размещены нейлоновые щетинки и небольшой моторчик, который запускается после того, как изделие оказывается во рту. Устройство способно чистить зубы с внутренней и внешней стороны не травмируя при этом дёсны.