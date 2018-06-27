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Автор лекций об интернет-троллинге был убит онлайн-троллем
Специалиста по киберпреступлениям Кеничиро Окамото зарезали на семинаре, посвященном решению споров в Интернете. Преступление совершил мужчина, оскорблявший блогера в сети.
Кеничиро Окамото был одним из самых популярных блогеров в Японии. В воскресенье он проводил семинар в городе Фукуока, на котором рассказывал о том, как правильно решать споры в Интернете. После завершение семинара Окамото отправился в туалет, где и был настигнут преступником с ножом. Злоумышленник нанёс блогеру несколько ударов в область шеи и грудной клетки, после чего скрылся с места преступления на велосипеде.
Полиция сразу заподозрила в убийстве 42-летнего Хидемицу Мацумото, ранее публиковавшего сообщения оскорбительного содержания в адрес Окамото и комментаторов его блога. Мацумото добровольно сдался полиции и объяснил свои действия ненавистью к знаменитости.
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Специалиста по киберпреступлениям Кеничиро Окамото зарезали на семинаре, посвященном решению споров в Интернете. Преступление совершил мужчина, оскорблявший...
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