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Автор лекций об интернет-троллинге был убит онлайн-троллем

28.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Специалиста по киберпреступлениям Кеничиро Окамото зарезали на семинаре, посвященном решению споров в Интернете. Преступление совершил мужчина, оскорблявший блогера в сети.

Кеничиро Окамото был одним из самых популярных блогеров в Японии. В воскресенье он проводил семинар в городе Фукуока, на котором рассказывал о том, как правильно решать споры в Интернете. После завершение семинара Окамото отправился в туалет, где и был настигнут преступником с ножом. Злоумышленник нанёс блогеру несколько ударов в область шеи и грудной клетки, после чего скрылся с места преступления на велосипеде.

Полиция сразу заподозрила в убийстве 42-летнего Хидемицу Мацумото, ранее публиковавшего сообщения оскорбительного содержания в адрес Окамото и комментаторов его блога. Мацумото добровольно сдался полиции и объяснил свои действия ненавистью к знаменитости.

 
 
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​Специалиста по киберпреступлениям Кеничиро Окамото зарезали на семинаре, посвященном решению споров в Интернете. Преступление совершил мужчина, оскорблявший...
 
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