Из-за поломки на канатной дороге в Канаде 50 человек ночевали в подъёмнике

После неожиданного скачка напряжения на канатной дороге 50 человек были вынуждены провести ночь на горе Уистлер в национальном парке «Джаспер» в Канаде.

Всего на горе застряло 160 человек. До наступления темноты с помощью вертолётов удалось эвакуировать 110 из них. Оставшимся на горе были доставлены подушки, одеяла и дополнительная еда. Людей разместили в помещении ресторана.

Эвакуация благополучно завершилась утром. Никто из людей не пострадал.

Канатная дорога возобновит свою работу не раньше четверга. Сейчас на ней проводятся необходимые технические работы по восстановлению повреждений.