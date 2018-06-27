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Из-за поломки на канатной дороге в Канаде 50 человек ночевали в подъёмнике
После неожиданного скачка напряжения на канатной дороге 50 человек были вынуждены провести ночь на горе Уистлер в национальном парке «Джаспер» в Канаде.
Всего на горе застряло 160 человек. До наступления темноты с помощью вертолётов удалось эвакуировать 110 из них. Оставшимся на горе были доставлены подушки, одеяла и дополнительная еда. Людей разместили в помещении ресторана.
Эвакуация благополучно завершилась утром. Никто из людей не пострадал.
Канатная дорога возобновит свою работу не раньше четверга. Сейчас на ней проводятся необходимые технические работы по восстановлению повреждений.
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После неожиданного скачка напряжения на канатной дороге 50 человек были вынуждены провести ночь на горе Уистлер в национальном парке «Джаспер» в Канаде.
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