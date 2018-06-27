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В США скончался отец Майкла Джексона

28.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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В возрасте 89 лет умер отец Майкла и Джанет Джексон Джозеф Джексон.

Сообщается, что Джозеф скончался в больнице, где пребывал с раком поджелудочной железы. Его смерть подтвердил в своём Twitter его внук Тадж Джексон, который попросил уважительно отнестись к его деду и не распространять о нём сплетни.

Джозеф Джексон был создателем легендарной группы Jackson 5, в которой начинал свою карьеру Майкл. Он же в 1982 помог записать и выпустить первый сольный альбом Джанет.

 
 
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​В возрасте 89 лет умер отец Майкла и Джанет Джексон Джозеф Джексон.
 
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