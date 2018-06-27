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Активисты Greenpeace после «жёлтой» акции попали в поле зрения полиции

28.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Представители организации после очередной акции протеста были вынуждены оплатить штраф. Их наказали за разлитую краску вокруг Колонны Победы в Берлине.

Многополосный перекрёсток с круговым движением был залит 3500 литрами жёлтой краски для того, чтобы с воздуха можно было сфотографировать нарисованное солнце, которое служит альтернативным источником энергии. В ходе акции задержали 11 человек, которым инкриминировали умышленное создание преград движению, так как под слоем краски невозможно было рассмотреть дорожную разметку.

Правительство обязало протестующих оплатить штраф, сумма которого пока не разглашается. Кроме того, есть подозрение, что краска могла попасть в близлежащую реку и нанести вред экологии. Но в Greenpeace уверили, что краска не содержит в составе вредных веществ и никаким образом не повредит флоре и фауне.

 
 
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​Представители организации после очередной акции протеста были вынуждены оплатить штраф. Их наказали за разлитую краску вокруг Колонны Победы в Берлине.
 
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