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Учительница труда в Испании испортила скульптуру XVI века

28.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Во время реставрации что-то пошло не так. Служители церкви Сан-Мигель сами попросили женщину поработать над скульптурой, хотя у той не имелось соответствующего образования.

Женщина раскрасила деревянную фигуру Георгия Победоносца на лошади таким образом, что та стала похожа на куклу с розовым лицом. При реставрации были неправильно использованы гипс и краска. Сейчас эксперты изучают скульптуру в надежде восстановить её исходный вид и провести профессиональное обновление.

Это не первый подобный случай. В 2012 году в испанском городе Борхе местная жительница неудачно отреставрировала фреску с изображением Иисуса Христа. Результат её работы был настолько плох, что превратился в мем под названием «Пушистый Иисус», но зато сам храм стал привлекать туристов.

 
 
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​Во время реставрации что-то пошло не так. Служители церкви Сан-Мигель сами попросили женщину поработать над скульптурой, хотя у той не имелось соответствующего...
 
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