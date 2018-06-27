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Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость, прошла в Бресте

28.06.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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27 июня 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома совместно с уголовно-исполнительными инспекциями ОВД администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста проведена «Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость». Мероприятие состоялось в помещении городской службы занятости при участии представителей прокуратуры г. Бреста и наблюдательных комиссий администраций города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56783.php

Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость, прошла в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56783.php

Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость, прошла в Бресте

17 приглашенных нанимателей предоставили рабочие места для трудоустройства граждан, отбывающих наказание в виде исправительных работ, в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа, а также граждан, освобожденных из мест лишения свободы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56783.php

Ярмарка вакансий для граждан, имеющих судимость, прошла в Бресте

В «Ярмарке вакансий» приняло участие 33 нуждающихся в трудоустройстве граждан, 24 из них были подобраны варианты трудоустройства.

 
Теги: Брест
 
 
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27 июня 2018 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома совместно с уголовно-исполнительными инспекциями ОВД администраций...
 
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