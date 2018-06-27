Прокурор Бреста Андрей Володько: «Противодействие коррупции актуально всегда»

Работники прокуратуры 26 июня отметили свой профессиональный праздник. В нашем городе это коллектив прокуратуры Бреста, который после объединения прокуратур Ленинского и Московского районов в мае 2013 года бессменно возглавляет старший советник юстиции Андрей Володько.



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В канун праздника он стал гостем «БВ».



– Андрей Чеславович, в этом году Ваш профессиональный день по времени совпал с дополнительными хлопотами хозяйственного характера. Насколько мне известно, уже с июля прокуратура города будет размещаться по новому адресу.



– Действительно так, и хлопоты эти приятные. Мы переезжаем в более просторные и удобные для работы помещения на Карла Маркса, 43, которые еще до прошлой недели занимала прокуратура области. Наши коллеги уже обживают совершенно новое здание на Фомина, 15, появившееся в городе в рамках подготовки Бреста к его тысячелетию. Безусловно, меня радует, что с июля мы будем работать в более комфортных условиях, что важно для любого коллектива и его руководителя.



– С какими результатами встретили профессиональный праздник?



– С задачей укреплять законность и правопорядок справляемся успешно. Концентрация на приоритетных направлениях, взаимодействие с другими правоохранительными органами позволили добиться уменьшения на территории Бреста по итогам января-мая текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества преступлений с 1083 до 890. Сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, хулиганств, разбоев, вымогательств, краж, угонов транспортных средств, мошенничеств, других преступлений, реже потерпевшими от них становились несовершеннолетние и престарелые. Всё это свидетельствует о том, что горожане и гости Бреста стали более защищенными.



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Традиционно в центре нашего внимания координация работы по исполнению законодательства о профилактике правонарушений. Инициируем рассмотрение вопросов состояния законности, правопорядка и других актуальных проблем на заседаниях горисполкома и администраций районов с подготовкой соответствующих материалов.



– А есть ли вызовы, над которыми еще предстоит поработать?



– К сожалению, и правоохранительным органам, и местной власти, и иным субъектам профилактики не удалось эффективно сработать на профилактику гибели и травмирования работников на производстве, суицидов несовершеннолетних, гибели людей на пожарах, предупреждение подростковой преступности, преступлений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений и на почве злоупотребления алкоголем. Одним из главных условий совершенных в городе убийств и фактов умышленного причинения тяжких телесных повреждений стало пьянство. Все пятеро погибших в текущем году на пожарах пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Употребление спиртного нередко становилось причиной производственного травматизма. Причины и условия этих негативных тенденций станут предметом пристального внимания в дальнейшем.



В настоящее время, с учетом летнего периода, принимаем меры по обеспечению эффективной работы органов госуправления, общественных формирований, учреждений образования, предприятий и организаций по вовлечению несовершеннолетних и молодежи в общественно-полезные формы занятости и досуга, предупреждению фактов травмирования и гибели детей. На особом контроле неблагополучные подростки, стоящие на учетах.



– В последнее время на слуху общественности резонансные преступления коррупционного характера, выявленные силовыми ведомствами страны. А как обстоят дела с коррупцией в Бресте?



– Противодействие коррупции актуально во все времена. Прокуратура является координатором усилий силового блока в пресечении подобных преступлений. За пять месяцев года в Бресте выявлено 31 коррупционное преступление, в том числе 24 взяточничества. Так, руководитель централизованного отдела материально-технических ресурсов РУП «Брестэнерго», начиная с 2014-го и заканчивая 2017-м годом, неоднократно получал взятки от представителей частной фирмы за лоббирование ее интересов при осуществлении процедур биржевых торгов, закупок и заключении хозяйственных договоров на сумму более 53 тысяч рублей. По приговору суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. В доход государства конфисковано всё его имущество.



На 4 года с конфискацией всего имущества осужден и заместитель директора ОАО «Брестхлебопродукт», который в 2015-2017 годах неоднократно получал взятки от индивидуальных предпринимателей за предоставление им заказов по перевозке зерна автомобильным транспортом.



В то же время установлено немало фактов и так называемой «бытовой коррупции». Речь о недобропорядочных гражданах, по сути, мошенниках, которые путем обмана или злоупотребления доверием убеждают своих знакомых и иных лиц в возможности «решить» какой-либо вопрос в органах государственной власти и управления посредством дачи взяток, а впоследствии полученные денежные средства и иные ценности попросту присваивают себе. Такие «дельцы» также привлечены к уголовной ответственности.



– Общеизвестно, что самые «лакомые кусочки» для злоупотреблений находятся в сфере экономики и расходования бюджетных средств. И в этой связи добавила ли вам работы реализация строительных проектов в рамках подготовки Бреста к 1000-летию?



– Признаюсь, что вопросы здесь есть. Во взаимодействии с милицией в текущем году установлены неединичные факты хищений цемента, арматуры и других строительных и горюче-смазочных материалов должностными лицами организаций на знаковых объектах 1000-летия, в том числе Западном обходе. По ним возбуждены и расследуются уголовные дела, в целях возмещения материального ущерба наложен арест на денежные средства, автомобили и иное имущество участников преступной деятельности.



Проводимыми прокуратурой проверками нередко вскрываются факты несоблюдения конкурсных процедур, торгов, закупок, нарушения ограничений, установленных для государственных должностных лиц, незаконного получения денежных средств государственными должностными лицами в связи с исполнением служебных обязанностей, начисления незаконных премий и заработной платы. Подобные факты в текущем году установлены в ОАО «Брестоблресурсы», КУП «Брестский городской ремонтно-строительный трест», ОАО «Строительный трест №8», ОАО «Цветотрон», ООО «Факторстрой», УЗ «Брестская детская областная больница» и других организациях.



– Как часто сталкиваетесь с нарушениями в исполнении законодательства в социальной сфере?



– Нарушения есть, о чем говорят результаты прокурорского надзора. Здесь на первом плане вопросы трудового законодательства, прежде всего, в части своевременности выплаты заработной платы, обеспечения безопасных условий труда, соблюдения законности при привлечении граждан к административной ответственности.



За неполные шесть месяцев года нами внесено 278 актов реагирования. К административной, дисциплинарной и материальной ответственности привлечено более 150 лиц. В целях возмещения материального ущерба, причиненного государству и субъектам хозяйствования государственной формы собственности, предъявлено 156 исков в общие и экономические суды на сумму более двух миллионов рублей.



Одной из главных наших функций является поддержание государственного обвинения по уголовным делам в судах. Таких дел в текущем году было 354. Прокуратура города приняла участие в рассмотрении судами 227 гражданских дел, по которым затрагивались интересы государства, жилищные, трудовые и иные социальные права граждан.



– Насколько объемна прокурорская работа с заявлениями и жалобами граждан?



– В 2018 году к нам поступило более тысячи письменных и более трехсот устных обращений. Удовлетворены полностью или в части требования заявителей по каждому пятому обращению. Среди поступивших чаще признавались обоснованными жалобы на привлечение к административной ответственности и на несогласие с процессуальными решениями органов дознания и предварительного следствия.



– Часто ли прокуратурой подвергалась сомнению законность возбужденных правоохранительными органами уголовных дел?



– Для восполнения полноты, всесторонности и объективности предварительного расследования, недопущения незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности и необоснованного освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления, прокуратурой города в текущем году отменено четыре незаконных постановления о возбуждении уголовных дел. Отменено также 228 постановлений ОВД администраций Ленинского и Московского районов и Брестского межрайонного отдела Следственного комитета об отказе в возбуждении уголовных дел, а также 25 постановлений следователей о прекращении и приостановлении предварительного следствия.



В то же время 24 лица, впервые совершившие преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления и возместившие ущерб либо иным образом загладившие нанесенный преступлением вред, по решению прокурора города были в текущем году освобождены от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом.



В целом же принимаемые прокуратурой города меры по обеспечению прав и законных интересов граждан, соблюдению законодательства в различных сферах общественных отношений способствуют улучшению состояния законности и правопорядка в нашем городе. Способствует этому и добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей всем коллективом прокуратуры города, который поздравляю с профессиональным праздником и желаю всем работникам прокуратуры, а также нашим ветеранам, крепкого здоровья, мира и благополучия, профессиональных достижений в нашей непростой, но ответственной работе.



–Спасибо за интервью.