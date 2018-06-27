ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция со 2 по 4 июля перейдет на усиленный вариант несения службы

28.06.2018 07:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Милиция со 2 по 4 июля перейдет на усиленный вариант несения службы
TUT.by

- С 9.00 2 июля до 9.00 4 июля личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места праздничных мероприятий планируется взять под усиленный контроль, - слова начальника отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Владимира СТАНИЛЕВИЧА приводит БЕЛТА

Милиция со 2 по 4 июля перейдет на усиленный вариант несения службы Мужчина с ножом требовал у участкового оружие и ключи от машины

Территорию проведения массовых мероприятий обследуют саперы. Для досмотра граждан и их вещей организуют работу контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительных пунктов пропуска для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с малолетними детьми.

Министерство призвало жителей и гостей Беларуси с пониманием отнестись к принимаемым мерам, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не нарушать общественного порядка и не совершать иных правонарушений. 

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел принимает меры для охраны порядка и обеспечения безопасности во время празднования Дня Независимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
На настенном пьедестале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика