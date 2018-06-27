Милиция со 2 по 4 июля перейдет на усиленный вариант несения службы

- С 9.00 2 июля до 9.00 4 июля личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места праздничных мероприятий планируется взять под усиленный контроль, - слова начальника отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Владимира СТАНИЛЕВИЧА приводит БЕЛТА .

Территорию проведения массовых мероприятий обследуют саперы. Для досмотра граждан и их вещей организуют работу контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительных пунктов пропуска для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с малолетними детьми.

Министерство призвало жителей и гостей Беларуси с пониманием отнестись к принимаемым мерам, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не нарушать общественного порядка и не совершать иных правонарушений.