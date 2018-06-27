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Милиция со 2 по 4 июля перейдет на усиленный вариант несения службы
28.06.2018 07:04 — Разное | Аргументы и факты
- С 9.00 2 июля до 9.00 4 июля личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. Все места праздничных мероприятий планируется взять под усиленный контроль, - слова начальника отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Владимира СТАНИЛЕВИЧА приводит
Территорию проведения массовых мероприятий обследуют саперы. Для досмотра граждан и их вещей организуют работу контрольно-пропускных пунктов, а также дополнительных пунктов пропуска для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с малолетними детьми.
Министерство призвало жителей и гостей Беларуси с пониманием отнестись к принимаемым мерам, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий, не нарушать общественного порядка и не совершать иных правонарушений.
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Министерство внутренних дел принимает меры для охраны порядка и обеспечения безопасности во время празднования Дня Независимости.
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