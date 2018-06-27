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Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков

28.06.2018 01:00 — Разное | UDF  
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Фото: МВД РБ
Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявили канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС под видом футбольных болельщиков, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня в Минске сотрудники ГУБОПиК при силовой поддержке СОБР внутренних войск задержали гражданина Бангладеш. По оперативной информации, мужчина причастен к организации канала незаконной миграции соотечественников в Евросоюз транзитом через Беларусь. Во время личного обыска у него обнаружено $3 тыс. и 3,8 тыс. евро. Эти деньги были получены накануне в качестве платы за "услуги".

Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков

Как отметил начальник второго отдела третьего управления ГУБОПиК Александр Азаров, переправлять нелегалов вне пунктов пропуска на белорусской границе иностранцу помогали земляки.

"Двое из них также задержаны. Один подельник действовал в Москве: приобретал билеты на футбольные матчи чемпионата мира в России, по которым мигранты оформляли ID-карты болельщиков и на законных основаниях прибывали на российскую территорию. Не посещая мундиаль, "фанаты" переправлялись в Беларусь. Другой фигурант отвечал непосредственно за отправку нелегалов из нашей страны в Евросоюз. Его задержали в Поставском районе Витебской области: вместе с четырьмя мигрантами он пытался пересечь границу с Литвой", - рассказал Александр Азаров.

Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков

Сотрудники ГУБОПиК располагают сведениями о том, что сейчас в Москве могут находиться около 100 граждан Бангладеш, которые с помощью задержанных прибыли под видом футбольных болельщиков и в последующем намеревались незаконно попасть в Евросоюз. Проводится дальнейшая работа по выяснению всех обстоятельств противоправной деятельности. Борцы с оргпреступностью передали собранные материалы в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Выявлен канал переправки мигрантов через Беларусь в ЕС под видом болельщиков

Фото: МВД РБ

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники главного управления по борьбе с оргпреступностью выявили канал переправки нелегальных мигрантов в ЕС.
 
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