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Правительство резко ухудшило прогнозы по экономике и уровню жизни

28.06.2018 00:53 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Минэкономразвития внесло в правительство новый макропрогноз на ближайшие 6 лет, в котором резко ухудшило ожидания по всем макроэкономическим показателям.

Несмотря на то, что цены на нефть оказались выше ожиданий и составят в среднем 69,3 доллара за баррель в 2018 году (против 61,4 в апрельском прогнозе), выйти на планку 2-процентного роста российская экономике не сможет, а в следующем году снова начнет замедляться, предупреждает МЭР.

Прогноз по росту ВВП на 2018 год снижен с 2,1% до 1,9%, а на следующий - до 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%). Рост реальных зарплат населения замедлится более чем в 6 раз - с 6,3% в этом году до 1% в следующем.

"Замедление в 2019 году связано с повышением НДС", - объяснил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства: увеличение налоговой нагрузки затормозит экономическую активность, разгонит инфляцию и потребует реакции ЦБ, который уже приостановил смягчение денежной политики и будет вынужден поддерживать ключевую ставку высокой.

"2019 год будет непростым с точки зрения адаптации к изменившимся условиям", - добавил источник.

Ниже ожиданий будут инвестиции в экономику: в этом году МЭР ожидает их роста на 3,5% вместо 4,8%. Прогноз на 2019 год урезан практически вдвое - с 5,6% до 3,1%.

Промышленное производство вырастет на 1,7% вместо 2,5% в апрельской версии прогноза. Инфляция с текущих 2,2% разгонится до 2,9-3,1% к концу года, а к середине 2019-го достигнет 4,5%.

Слабее ожиданий окажется и рубль: прогноз по курсу доллара повышен с 58,6 до 61 рубля на текущий год и с 58,8 до 62 рублей - на следующий.

Оптимистичный апрельский прогноз не учитывал ужесточения санкций США; при этом остаются в силе и другие внешние риски, сказал источник "Интерфакса": это "продолжающийся рост ставок ФРС и пересмотр рынком ожиданий по траектории процентной ставки", которые "приводят к замедлению на отдельных развивающихся рынках".

Выхода экономики из стагнации придется ждать еще три года, предупреждает МЭР: темпы роста ВВП достигнут 3% в 2021 году, тогда же до 6% ускорится рост инвестиций.

"Большие риски представляют разворачивающиеся торговые войны. Здесь сложно предсказать сценарии, по которым они пойдут, поэтому это один из самых серьезных рисков", - добавил чиновник.

 
 
Ссылка на источник 24
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Минэкономразвития внесло в правительство новый макропрогноз на ближайшие 6 лет, в котором резко ухудшило ожидания по всем макроэкономическим показателям.
 
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