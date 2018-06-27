Правительство резко ухудшило прогнозы по экономике и уровню жизни



Снимок носит иллюстративный характер

Несмотря на то, что цены на нефть оказались выше ожиданий и составят в среднем 69,3 доллара за баррель в 2018 году (против 61,4 в апрельском прогнозе), выйти на планку 2-процентного роста российская экономике не сможет, а в следующем году снова начнет замедляться, предупреждает МЭР.Прогноз по росту ВВП на 2018 год снижен с 2,1% до 1,9%, а на следующий - до 1,4%, что почти в 1,5 раза меньше, чем правительство ожидало три месяца назад (2,2%). Рост реальных зарплат населения замедлится более чем в 6 раз - с 6,3% в этом году до 1% в следующем.- объяснилисточник в финансово-экономическом блоке правительства: увеличение налоговой нагрузки затормозит экономическую активность, разгонит инфляцию и потребует реакции ЦБ, который уже приостановил смягчение денежной политики и будет вынужден поддерживать ключевую ставку высокой.- добавил источник.Ниже ожиданий будут инвестиции в экономику: в этом году МЭР ожидает их роста на 3,5% вместо 4,8%. Прогноз на 2019 год урезан практически вдвое - с 5,6% до 3,1%.Промышленное производство вырастет на 1,7% вместо 2,5% в апрельской версии прогноза. Инфляция с текущих 2,2% разгонится до 2,9-3,1% к концу года, а к середине 2019-го достигнет 4,5%.Слабее ожиданий окажется и рубль: прогноз по курсу доллара повышен с 58,6 до 61 рубля на текущий год и с 58,8 до 62 рублей - на следующий.Оптимистичный апрельский прогноз не учитывал ужесточения санкций США; при этом остаются в силе и другие внешние риски, сказал источник: это, которыеВыхода экономики из стагнации придется ждать еще три года, предупреждает МЭР: темпы роста ВВП достигнут 3% в 2021 году, тогда же до 6% ускорится рост инвестиций.добавил чиновник.