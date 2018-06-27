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В России задержали историка Юрия Дмитриева
Юрий Дмитриев. Фото: Reuters
Руководителя карельского отделения «Мемориала» впервые задержали 13 декабря 2016 года. Более года его держали в СИЗО по обвинению в изготовлении порнографии. По версии следствия, Юрий Дмитриев фотографировал свою приемную дочь обнаженной. Защита историка утверждает, что речь идет о съемках из дневника здоровья девочки, который Дмитриев вел для органов опеки. Коллеги и друзья историка неоднократно заявляли, что уголовное дело против Дмитриева – заказное. Дело Юрия Дмитриева вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку историка выступили многие представители российской интеллигенции.
4 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Юрия Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии и освободил в зале суда. Однако 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор историку Юрию Дмитриеву.
Юрий Дмитриев – 62-летний руководитель карельского отделения «Мемориала». В конце 90-х он обнаружил массовое захоронение жертв сталинских репрессий в карельском городке Сандармох.
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В Карелии вновь задержали руководителя местного отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева.
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