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Людей массово увольняют. Дальше только хуже

28.06.2018 00:34 — Разное | UDF  
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Увеличение реэкспорта нефти из России в этом году способствует стабильности белорусского рубля и сдерживает рост цен.

Но за позитивными цифрами не скроется дальнейшее ухудшение дел в целом государственном секторе экономики: убыточных предприятий все больше, их задолженность увеличивается, а как следствие – очередной виток безработицы.

Работа стоит, но и с работой проблем нет. Хотя цифры свидетельствуют об обратном. Последний месяц выдался худшим на рынке труда в этом году. По данным Белстата, в мае уволили на 30 тысяч человек больше, чем взяли на работу.

Из-за крепостной контрактной системы некоторые не могут сами уволиться. А потому большинство уволенных – пенсионеры, утверждают независимые профсоюзы.

Продолжение – в видеоматериале.

 
 
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Увеличение реэкспорта нефти из России в этом году способствует стабильности белорусского рубля и сдерживает рост цен.
 
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