Людей массово увольняют. Дальше только хуже

Но за позитивными цифрами не скроется дальнейшее ухудшение дел в целом государственном секторе экономики: убыточных предприятий все больше, их задолженность увеличивается, а как следствие – очередной виток безработицы.Работа стоит, но и с работой проблем нет. Хотя цифры свидетельствуют об обратном. Последний месяц выдался худшим на рынке труда в этом году. По данным Белстата, в мае уволили на 30 тысяч человек больше, чем взяли на работу.Из-за крепостной контрактной системы некоторые не могут сами уволиться. А потому большинство уволенных – пенсионеры, утверждают независимые профсоюзы.