Трамп анонсировал встречу с Путиным

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Такжесообщил, что обсудит сситуацию в Украине и в Сирии.По словам президента США, его переговоры с Путиным могут состояться в Хельсинки после саммита НАТО 11−12 июля в Брюсселе. Он добавил, что узнает точное место встречи в ближайший час. Ранее столицу Финляндии как возможное место встречи двух лидеров озвучивали СМИ, среди вариантов также называлась Вена.В среду, 27 июня, после встречи Владимира Путина с советником президента США по нацбезопасностипомощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что время и место переговоров двух президентов согласованы, однако, по словам Ушакова, эта информация должна быть обнародована только 28 июня. Помощник российского президента назвал это условием итогов договоренности с американской стороной.Болтон, выступая перед журналистами после встречи с Путиным, среди возможных тем для будущих переговоров назы​вал вопрос возможного вмешательства России в выборы в Америке и вопрос о возвращении России в G7. Советник американского президента при этом призвал не ждать значительных результатов от этих переговоров и в то же время не исключил конкретных договоренностей.Трамп, в свою очередь, сказал, что пока не получил от Болтона доклад об этом визите. Владимир Путин после встречи с советником президента США сказал, что его визит «вселяет в нас надежду» на первый шаг в сторону восстановления отношений двух стран, которые, по мнению российского лидера, находятся «не в лучшей форме».О необходимости личной встречи президенты России и США договорились в марте. Российская сторона говорит, что это будет первый полноформатный саммит, и предсказывает «главное международное событие этого лета». Личные же переговоры Путина и Трампа проходили в 2017 году — на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге.​