«Универмаг «Слуцк» не попал на Республиканскую доску Почёта, но директора наградили от имени Президента

«Универмаг «Слуцк» по итогам 2017 года не попал на Республиканскую доску почёта. Это следует из указа Президента 26 июня 2018 г. № 255, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В последнее время КУП «Универмаг «Слуцк» побеждал по итогам 2016 и 2014 годов, до этого торговое предприятие получало почётное звание ещё 7 раз.

Вместе с тем, по поручению Главы государства Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил вчера государственные награды 160 заслуженным людям за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба Совмина.





Среди награждённых в том числе директор «Универмага «Слуцк» Наталья Блахина (на фото выше - заместитель директора).

Премьер-министр поздравил всех награжденных и обратил внимание, что церемония прошла накануне Дня Независимости Беларуси. "3 июля символизирует единство нашего миролюбивого общества, его мужество и героизм, уважение к традициям и преемственность поколений. Этот праздник в сердце каждого, кто знает цену мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне", — заявил руководитель Правительства.



