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«Универмаг «Слуцк» не попал на Республиканскую доску Почёта, но директора наградили от имени Президента

28.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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«Универмаг «Слуцк» по итогам 2017 года не попал на Республиканскую доску почёта. Это следует из указа Президента 26 июня 2018 г. № 255, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

В последнее время КУП «Универмаг «Слуцк» побеждал по итогам 2016 и 2014 годов, до этого торговое предприятие получало почётное звание ещё 7 раз.

Вместе с тем, по поручению Главы государства Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил вчера государственные награды 160 заслуженным людям за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба Совмина. 

«Универмаг «Слуцк» не попал на Республиканскую доску Почёта, но директора наградили от имени Президента

Среди награждённых в том числе директор «Универмага «Слуцк» Наталья Блахина (на фото выше - заместитель директора).

Премьер-министр поздравил всех награжденных и обратил внимание, что церемония прошла накануне Дня Независимости Беларуси. "3 июля символизирует единство нашего миролюбивого общества, его мужество и героизм, уважение к традициям и преемственность поколений. Этот праздник в сердце каждого, кто знает цену мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне", — заявил руководитель Правительства.



Slutsk-Gorod.by
Фото: БЕЛТА

 
 
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«Универмаг «Слуцк» по итогам 2017 года не попал на Республиканскую доску почёта. Это следует из опубликованного в среду указа Президента. 
 
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