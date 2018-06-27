На настенном пьедестале





На Доске почета Свислочской районной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса – новые лица.

В сельскохозяйственной отрасли района работает немало людей, отличающихся профессионализмом, ответственным отношением к работе, ежедневной нацеленностью в ней на высокий результат, активной жизненной позицией. Все это не ускользает из поля зрения районного комитета профсоюза работников АПК, который ежегодно заносит на отраслевую Доску почета имена лучших. Сегодня здесь, на своего рода настенном пьедестале, двенадцать новых фамилий отличившихся тружеников сельского хозяйства.



За многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственной отрасли, активную общественную работу на Доску почета РК профсоюза работников АПК занесены бригадир производственной бригады в животноводстве МТФ «Студеники» УСП «Новый Двор-Агро», депутат районного Совета депутатов, член профкома Елена Станиславовна Матейко, директор филиала «Незбодичи» Евгений Васильевич Циванюк, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Хоневичи» Ирина Анатольевна Канюк, рабочая КСУП «Стракели», председатель первичной профсоюзной организации Татьяна Николаевна Бушко, тракторист-машинист УСП «Совхоз «Порозовский» Казимир Иванович Ковган, бухгалтер УСП «Совхоз «Вердомичи», казначей профсоюзной первички Валентина Марковна Лигер, зоотехник-селекционер ОАО «Хоневичи», член профкома Елена Анатольевна Рощина, ведущий бухгалтер УСП «Совхоз «Великосельский», казначей первичной профсоюзной организации Вера Николаевна Чурик, кузнец ручной ковки КПУП «Свислочская сельхозтехника», член профкома, комиссий по трудовым спорам и по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Владимирович Щебеток, бухгалтер ОАО «Акр-Агро», председатель ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации Светлана Владимировна Онищук, помощник начальника в животноводстве МТФ «Дречаны» филиала «Незбодичи», общественный инспектор по охране труда Елена Васильевна Нехайчук и бухгалтер ДУ Свислочского предприятия мелиоративных систем, казначей профсоюзной первички Светлана Васильевна Турок.



Райком профсоюза совместно с управлением сельского хозяйства и продовольствия райисполкома чествовали занесенных на Доску почета дипломами и денежным вознаграждением. Поощрили своих коллег и первичные профсоюзные организации.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.