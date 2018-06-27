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Последние битвы за плей-офф. Каким будет 28 июня на чемпионате мира по футболу

28.06.2018 07:31 — Разное | Tut.by  
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28 июня на чемпионате мира по футболу пройдут последние матчи группового этапа, а также станут известны все пары плей-офф.

17.00. Польша — Япония

Поляки считались одним из фаворитов этой группы, но команда Адама Навалки разочаровала своих болельщиков, уступив Колумбии и Сенегалу с суммарным счетом 1:5. Японцы же, наоборот, удивили, набрав в играх с этими соперниками четыре очка. Сегодня их устроит даже ничья. Выход азиатов в 1/8 финала может стать одной из главных неожиданностей группового этапа.

17.00. Колумбия — Сенегал

Перед этой игрой у Сенегала четыре очка, у Колумбии — три. Сенегальцев устроит и ничья, а вот колумбийцев дележ очков будет удовлетворять только в случае поражения японцев от поляков. Победа любой из сборных гарантирует им выход в плей-офф. Обе команды показывают симпатичный футбол и заслуживают продвижение в следующий раунд, но вполне вероятно, что дальше пройдет только одна из них.


Фото: Reuters

21.00. Англия — Бельгия

Удивительная ситуация сложилась в группе G. Англия и Бельгия уже гарантировали себе выход в плей-офф, выиграв два стартовых матча. Причем у них даже одинаковая разница забитых и пропущенных — 8:2. Если они сыграют вничью, то придется считать, кто получил меньше желтых карточек.

21.00. Тунис — Панама

Эти сборные не сильно впечатлили в поединках против Бельгии и Англии. И у Туниса, и у Панамы есть проблемы в каждой линии, но все же африканцы выглядят более мастеровитой командой, потому их и относят к фаворитам встречи.

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28 июня на чемпионате мира по футболу пройдут последние матчи группового этапа, а также станут известны все пары плей-офф.
 
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