Застройщик бизнес-центра возле парка Челюскинцев: За каждое вырубленное дерево заплачено

Несколько дней в районе парка Челюскинцев жители препятствуют массовой вырубке деревьев, которая предусмотрена в связи со строительством бизнес-центра. Новое здание собираются возвести в их дворе. Застройщик пояснил TUT.BY, как поступят с вырубленными деревьями, что взамен получат жители близлежащих домов, и показал, как будет выглядеть объект.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На днях конфликт вокруг стройки на Независимости, 93б, разгорелся именно из-за рубки деревьев. Их собираются удалить по периметру ограждения для стройки бизнес-центра. Местные считают это «захватом их территории» и протестуют против строительства здания. Мы пообщались с застройщиком, чтобы узнать и его позицию.

Кто и что строит?

В 2016 году этот участок со старыми зданиями на Независимости, 93б, был выставлен на аукцион за 232 244 рубля. Право его застроить приобрело СООО «Ветер». Оно подконтрольно крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры построили бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна» и торговый центр «Трюм».

По проекту, на Независимости, 93б, будет бизнес-центр класса А с эксплуатируемой зеленой кровлей, спортплощадкой и встроенным открытым гаражом-стоянкой на 126 машино-мест. Отметим, согласно данным международной консалтинговой компании Colliers International, в Минске действительно немного офисных площадей класса А. Их доля на рынке составляет менее 2% от предложения



Так будет выглядеть предполагаемое здание. Эскизы предоставлены застройщиком для TUT.BY

Максимально высокая точка здания — 18 метров от уровня земли. Застройщик уверяет, что сооружение не будет выше других в этом районе. Бизнес-центр построят с сохранением контекста: композиционных, планировочных и архитектурных приемов, характерных для «классической» архитектуры 40−50х гг. XX столетия. Новое здание будет располагаться в 28 метрах от ближайшего дома.

Во время общения с местными жителями мы слышали возмущения тем, что в бизнес-центре будет лобби-бар. Люди переживали, что заведение будет работать круглосуточно.

По информации застройщика, лобби-бар бизнес-центра предполагает только кофейню с напитками и выпечкой. Алкогольных напитков там продавать не будут, а режим его работы будет такой же, как и у бизнес-центра. Предположительно, с 8 утра до 6 вечера.

Можно ли вырубать деревья и во сколько это обойдется?

Пока на объекте только снесли старые здания. Дальше нужно рыть котлован, для чего и собрались вырубить деревья. Но не 300 штук, как сообщали активисты. Как объясняет представитель компании, к вырубке определено 162 насаждения.

— 66 насаждений, располагающихся в границах объекта, уже вырублено. Вырубаемые насаждения по возрастным характеристикам, состоянию и декоративным качествам не подлежат пересадке. Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта, воздействие на растительный мир оценивается как незначительное. Все остальные насаждения сохраняются и пересаживаются.

В компании «Ветер» рассказывают, что они обязаны выполнить компенсационные посадки и пересадки во дворе в количестве более 300 штук, среди которых более 200 деревьев. Кроме этого, за каждое вырубленное дерево компания должна заплатить «Зеленстрою». Общая сумма за работы, выставленная предприятием в адрес застройщика, составляет 96 тысяч рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Компенсационные посадки могут быть выполнены по письменной заявке жильцов в

дворовой территории близлежащих домов, — пояснили в компании.

Что же касается разрешения на вырубку деревьев, то этот документ не выдается комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома, говорят представители застройщика.

— Это не предусмотрено ни одним законодательным актом. Количество насаждений, подлежащих вырубке, указывается в согласованном таксационном плане. Вырубка осуществляется на основании решения Мингорисполкома, положительного заключения экологической экспертизы и после регистрации объекта в Инспекции департамента и контроля надзора за строительством. У нас есть положительное заключение государственной экологической экспертизы по архитектурному проекту. Данная экспертиза утверждена Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

О паркинге во дворе и зонах охраны ИКЦ, которых не стало

В здании бизнес-центра будет расположен открытый подземный паркинг без торцевых стен нижнего уровня. Это обеспечит проветривание парковки.

Но инициативная группа выступает категорически против стоянки в бизнес-центре. Аргументируют это тем, что вентиляция воздуха не продумана и загрязняющие вещества от более чем 100 машин будут попадать в жилой двор и детский сад напротив.



Эскизы предоставлены застройщиком для TUT.BY

В компании по этому вопросу ссылаются на результаты экологической экспертизы.

— Из результатов расчетов следует, что на рассматриваемой территории максимально разовые концентрации выбросов не превышают нормативные значения предельно допустимых и экологически безопасных максимально разовых концентраций выбросов. Кроме того, чуть более чем в 50 метрах от домов жителей инициативной группы располагается самая загруженная улица — проспект Независимости, по которой в час проезжает не одна тысяча автомобилей, выбрасывающих в воздух загрязняющие вещества. Однако инициативная группа не перекрывает проспект и не требует прекратить движение автомобилей вблизи их домов.

Упоминая о том, что стоянки в этом месте быть не должно, местные жители ссылаются на проект Минкульта о зонах охраны историко-культурной ценности — «Генеральского дома» на Независимости, 91 и 93.

Но никаких обременений на этом участке земли из-за близкого расположения с ИКЦ нет. Смотрим на свидетельство госрегистрации из кадастрового агентства и видим в примечаниях пункт об обременениях, которые касаются лишь зон охраны линий связи и радиофикации, электропередачи и объектов газораспределительной системы.





В компании пояснили, куда исчезли зоны регулирования застройки, под которые подпадал участок строительства.

— В заключении экологической экспертизы дана оценка объекта, подлежащего охране. Воздействие на ИКЦ рассматривалось путем соответствия проектных решений режимам охранных зон. Проектную документацию разрабатывали с учетом решения научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия и согласовали в Минкульте.

«Мы готовы идти на компромиссы с инициативной группой»

В компании застройщика поясняют, что готовы выслушать инициативную группу, идти на компромиссы и вступать в диалог, если будут конкретные предложения от активистов.

— Конструктивных предложений в адрес нашей компании от инициативной группы не поступало. Пока инициативная группа выступает против всего: во время общественного обсуждения проекта был вопрос об отсутствии стояночных мест, затем против приведения территории в порядок, теперь против вырубки деревьев и уже наличия гаража-стоянки.

В компании объясняют, что в качестве одного из компромиссов застройщик дополнительно озеленит всю прилегающую территорию и поставит детскую площадку во дворе.