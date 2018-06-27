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Застройщик бизнес-центра возле парка Челюскинцев: За каждое вырубленное дерево заплачено
Несколько дней в районе парка Челюскинцев жители препятствуют массовой вырубке деревьев, которая предусмотрена в связи со строительством бизнес-центра. Новое здание собираются возвести в их дворе. Застройщик пояснил TUT.BY, как поступят с вырубленными деревьями, что взамен получат жители близлежащих домов, и показал, как будет выглядеть объект.
На днях конфликт вокруг стройки на Независимости, 93б, разгорелся именно из-за рубки деревьев. Их собираются удалить по периметру ограждения для стройки бизнес-центра. Местные считают это «захватом их территории» и протестуют против строительства здания. Мы пообщались с застройщиком, чтобы узнать и его позицию.
Кто и что строит?
В 2016 году этот участок со старыми зданиями на Независимости, 93б, был
По проекту, на Независимости, 93б, будет бизнес-центр класса А с эксплуатируемой зеленой кровлей, спортплощадкой и встроенным открытым гаражом-стоянкой на 126 машино-мест. Отметим, согласно данным международной консалтинговой компании Colliers International, в Минске действительно немного офисных площадей класса А. Их доля на рынке составляет менее 2% от предложения
Максимально высокая точка здания — 18 метров от уровня земли. Застройщик уверяет, что сооружение не будет выше других в этом районе. Бизнес-центр построят с сохранением контекста: композиционных, планировочных и архитектурных приемов, характерных для «классической» архитектуры 40−50х гг. XX столетия. Новое здание будет располагаться в 28 метрах от ближайшего дома.
Во время общения с местными жителями мы слышали возмущения тем, что в бизнес-центре будет лобби-бар. Люди переживали, что заведение будет работать круглосуточно.
По информации застройщика, лобби-бар бизнес-центра предполагает только кофейню с напитками и выпечкой. Алкогольных напитков там продавать не будут, а режим его работы будет такой же, как и у бизнес-центра. Предположительно, с 8 утра до 6 вечера.
Можно ли вырубать деревья и во сколько это обойдется?
Пока на объекте только снесли старые здания. Дальше нужно рыть котлован, для чего и собрались вырубить деревья. Но не 300 штук, как сообщали активисты. Как объясняет представитель компании, к вырубке определено 162 насаждения.
— 66 насаждений, располагающихся в границах объекта, уже вырублено. Вырубаемые насаждения по возрастным характеристикам, состоянию и декоративным качествам не подлежат пересадке. Учитывая отсутствие особо ценных биотопов, компенсационные посадки, озеленение территории объекта, воздействие на растительный мир оценивается как незначительное. Все остальные насаждения сохраняются и пересаживаются.
В компании «Ветер» рассказывают, что они обязаны выполнить компенсационные посадки и пересадки во дворе в количестве более 300 штук, среди которых более 200 деревьев. Кроме этого, за каждое вырубленное дерево компания должна заплатить «Зеленстрою». Общая сумма за работы, выставленная предприятием в адрес застройщика, составляет 96 тысяч рублей.
— Компенсационные посадки могут быть выполнены по письменной заявке жильцов в
Что же касается разрешения на вырубку деревьев, то этот документ не выдается комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома, говорят представители застройщика.
— Это не предусмотрено ни одним законодательным актом. Количество насаждений, подлежащих вырубке, указывается в согласованном таксационном плане. Вырубка осуществляется на основании решения Мингорисполкома, положительного заключения экологической экспертизы и после регистрации объекта в Инспекции департамента и контроля надзора за строительством. У нас есть положительное заключение государственной экологической экспертизы по архитектурному проекту. Данная экспертиза утверждена Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
О паркинге во дворе и зонах охраны ИКЦ, которых не стало
В здании бизнес-центра будет расположен открытый подземный паркинг без торцевых стен нижнего уровня. Это обеспечит проветривание парковки.
Но инициативная группа выступает категорически против стоянки в бизнес-центре. Аргументируют это тем, что вентиляция воздуха не продумана и загрязняющие вещества от более чем 100 машин будут попадать в жилой двор и детский сад напротив.
В компании по этому вопросу ссылаются на результаты экологической экспертизы.
— Из результатов расчетов следует, что на рассматриваемой территории максимально разовые концентрации выбросов не превышают нормативные значения предельно допустимых и экологически безопасных максимально разовых концентраций выбросов. Кроме того, чуть более чем в 50 метрах от домов жителей инициативной группы располагается самая загруженная улица — проспект Независимости, по которой в час проезжает не одна тысяча автомобилей, выбрасывающих в воздух загрязняющие вещества. Однако инициативная группа не перекрывает проспект и не требует прекратить движение автомобилей вблизи их домов.
Упоминая о том, что стоянки в этом месте быть не должно, местные жители ссылаются на проект Минкульта о зонах охраны историко-культурной ценности — «Генеральского дома» на Независимости, 91 и 93.
Но никаких обременений на этом участке земли из-за близкого расположения с ИКЦ нет. Смотрим на свидетельство госрегистрации из кадастрового агентства и видим в примечаниях пункт об обременениях, которые касаются лишь зон охраны линий связи и радиофикации, электропередачи и объектов газораспределительной системы.
В компании пояснили, куда исчезли зоны регулирования застройки, под которые подпадал участок строительства.
— В заключении экологической экспертизы дана оценка объекта, подлежащего охране. Воздействие на ИКЦ рассматривалось путем соответствия проектных решений режимам охранных зон. Проектную документацию разрабатывали с учетом решения научно-методической рады по вопросам историко-культурного наследия и согласовали в Минкульте.
«Мы готовы идти на компромиссы с инициативной группой»
В компании застройщика поясняют, что готовы выслушать инициативную группу, идти на компромиссы и вступать в диалог, если будут конкретные предложения от активистов.
— Конструктивных предложений в адрес нашей компании от инициативной группы не поступало. Пока инициативная группа выступает против всего: во время общественного обсуждения проекта был вопрос об отсутствии стояночных мест, затем против приведения территории в порядок, теперь против вырубки деревьев и уже наличия гаража-стоянки.
В компании объясняют, что в качестве одного из компромиссов застройщик дополнительно озеленит всю прилегающую территорию и поставит детскую площадку во дворе.
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Новое здание собираются построить во дворе около проспекта Независимости.
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